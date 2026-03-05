Psicodramma Foggia: ko anche con il Potenza e sono nove di fila

Allo Zaccheria arriva il Potenza per il trentunesima giornata di Serie C e Pazienza cambia impostazione tattica per fronteggiare la squadra di mister De Giorgio. Torna titolare Perucchini tra i pali, come annunciato in conferenza stampa. La difesa a tre è composta da Biasiol, Staver e Giron; mentre in avanti la coppia Tommasini-Bevilacqua è alla prima uscita stagionale, complice l’assenza di D’Amico per squalifica. Il Potenza si schiera con il consueto 4-3-3: non c’è Felippe che parte dalla panchina. Il capitano è l’ex Foggia, Loiacono con Murano come vice, anche lui rossonero nella stagione 2024-25.

Il primo tempo non regala particolari emozioni e si chiude sullo 0-0. Dopo due minuti gli ospiti si portano in avanti con una conclusione di Petrungaro che impegna Perucchini, bravo a deviare in angolo. Al 12’ il Potenza spende la carta FVS per un presunto rosso in seguito a un contatto tra Biasiol e Petrungaro: il direttore di gara rivede la sua decisione ma estrae soltanto il cartellino giallo. Al 30’ arriva il primo tiro del Foggia con Tommasini, che avvia l’azione da metà campo e conclude di testa sul cross di Giron: Cucchietti blocca senza difficoltà. Due minuti più tardi è capitan Garofalo a inserirsi tra le linee e a provare la conclusione dalla distanza, ma il suo destro non crea particolari problemi alla difesa del Potenza. L’azione prosegue con un tiro di Tommasini che non impensierisce il portiere avversario. Il Potenza chiude la prima frazione attaccando verso la porta del Foggia. Il gioco si interrompe per un contatto a centrocampo in cui rimane coinvolto Siatounis. Prima dell’intervallo Giron chiude su Schimmenti, tra i più pericolosi dei suoi, che prova a rendersi pericoloso sull’out di sinistra.

L’avvio della ripresa vede il Potenza pericoloso in due occasioni: prima con Schimmenti, che conduce palla e serve Petrungaro, con Perucchini attento a deviare in angolo; poi con il colpo di testa di Siatounis sugli sviluppi di un corner, che anticipa ciò che accadrà poco dopo. L’incornata vincente arriva proprio da calcio d’angolo al 56’: è il secondo gol stagionale di Siatounis. Perucchini riesce solo a sfiorare il pallone, ma non basta a evitare il vantaggio lucano. Il gol subito non rivitalizza il Foggia, che viene fischiato dai propri tifosi (3.361 presenti). Pazienza prova a cambiare lo scacchiere tattico inserendo Liguori e Nocerino. C’è spazio anche per il debutto di Eyango, arrivato in settimana, che torna in campo a un anno di distanza dalla sua ultima presenza con il Barletta. Tra le fila rossonere sono molti errori individuali e il Potenza riesce a ripartire con pericolosità nel giro di pochi minuti. Al 66’ Petrungaro è pericolosissimo: solo davanti a Perucchini calcia in porta, ma il portiere rossonero nega la rete del raddoppio. Poco dopo De Marco prova la conclusione dai venti metri, ma manda il pallone fuori. Al 75’ il Foggia torna a farsi vedere nella metà campo avversaria: colpo di testa di Bevilacqua sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Romeo, chiamato ad agire anche da esterno oltre che da interno di centrocampo, dopo la girandola di cambi. All’83’ De Giorgio ricorre alla seconda carta FVS per un possibile rigore per fallo di Staver su Castorani, ma la revisione conferma il fuorigioco sull’azione. Poco dopo il Foggia trova anche il gol: Nocerino scippa il pallone a Cucchietti e deposita in rete, ma l’arbitro annulla per fallo del numero dieci rossonero.

Per i Satanelli arriva la nona sconfitta consecutiva, record negativo nella storia del club, nonché la decima nelle ultime undici partite di campionato. Un trend mai registrato prima per i rossoneri, ora ultimi in classifica con 22 punti, a due lunghezze dal Siracusa, penalizzato di sei punti e oggi vittorioso contro il Giugliano. Il Potenza, invece, torna al successo dopo due sconfitte consecutive e rientra in zona playoff con 40 punti.

TABELLINO

FOGGIA - POTENZA 0-1

RETI: 56’ Siatounis (P)

FOGGIA (3-5-2): Perucchini; Biasiol, Staver, Giron; Valietti, Castorri (63’ Menegazzo), Garofalo (73’ Nocerino), Romeo, Dimarco (63’ Liguori); Tommasini (73’ Eyango), Bevilacqua

A disposizione: Magro, Borbei, Buttaro, Minelli, Rizzo, Pazienza

Allenatore: Michele Pazienza

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Bura, Balzano; Castorani, De Marco (73’ Errani), Siatounis; Petrungaro (87’ Maisto), Murano (77’ Selleri), Schimmenti (73’ Delle Monache)

A disposizione: Franchi, Guiotto, D’Auria, Camigliano, Rocchetti, Riggio, Felippe, Ghisolfi, Mazzeo

Allenatore: Pietro De Giorgio

ARBITRO: Matteo Dini della sezione di Città di Castello

ASSISTENTI: Carmine De Vito di Napoli e Alessandro Cassano di Saronno

QUARTO UFFICIALE DI GARA: Alessandro Recchia di Brindisi

OPERATORE FVS: Michele Fracchiolla di Bari

AMMONITI: 16’ Biasiol (F), 41’ Romeo (F), 45’ Dimarco (F), 62’ Castorani (P), 74’ Balzano (P), 88’ Nocerino (F)

ESPULSI: -

NOTE: 3361 spettatori