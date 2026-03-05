Fame e cuore: il Bari cerca il tris salvezza all'Adriatico

Il Bari, nella giornata di oggi, ha ricevuto la carica dei propri tifosi in vista della delicata trasferta di Pescara, valida per la 29° giornata di Serie B. Reduce dalla vittoria di Genova con la Sampdoria e dal successo interno nell'infrasettimanale con l'Empoli, per la squadra di mister Moreno Longo c'è un solo obiettivo: dare continuità a quando di buono si è costruito in questa settimana e credere fino alla fine alla salvezza diretta. Con i tre punti si scavalcherebbero sia Spezia che Reggiana - prossimo avversario al San Nicola in un vero e proprio scontro diretto - con un occhio alla sfida di Frosinone dove sono attesi i blucerchiati, al momento quindicesimi, ultima posizione che consentirebbe la salvezza diretta.

Mister Moreno Longo ha sottolineato: "Non abbiamo ancora fatto nulla, sarà durissima fino alla fine, ci restano dieci battaglie da affrontare. Dobbiamo giocarci tutte le nostre carte, sono consapevole di quanto possa darti una piazza come Bari". Concetto, quest'ultimo, ribadito anche nel post partita con i toscani. Il concetto di famiglia, la determinazione e la disciplina nel lavoro quotidiano e la spinta di un San Nicola che deve essere il vero fortino per la squadra, al di là delle situazioni esterne. Parole da vero condottiero da parte di Moreno Longo, un allenatore in grado, sempre, di toccare le corde giuste nei momenti delicati.

All'Adriatico, domenica, ci sarà un Pescara in salute, considerando le ultime due gare: vittoria in casa con il Palermo e pareggio esterno allo Stirpe con il Frosinone. Gli abruzzesi cercano punti per la salvezza, il Bari dovrà approcciare alla gara con il doppio della fame. Solo in questo modo si portano a casa queste partite.