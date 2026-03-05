Lara Tagliabue: “Il calcio femminile, una scuola che educa alla vita"

Alla scoperta di Lara Tagliabue, attaccante centrale o esterno, classe 2006, dotata di una buona visione di gioco, abile nel colpo di testa e nelle giocate di prima che aiutano a far salire la squadra, in forza nel Lesmo, compagine brianzola militante nel girone A di serie C.

Ciao Lara, per iniziare un commento sull’ultima gara pareggiata con il Torino

“Dopo un inizio di stagione altalenante siamo riuscite a trovare la giusta amalgama nel gruppo dimostrando di essere competitive.

Abbiamo ottenuto il quinto risultato utile consecutivo pareggiando a reti inviolate ma resta il rammarico per non essere riuscite ad esprimere al meglio il nostro potenziale, portando a casa il risultato pieno”.

La quarta posizione in classifica rispecchia il vostro valore?

“Il Moncalieri capolista sta dimostrando continuità nel percorso di vertice, proseguendo i buoni risultati ottenuti già lo scorso anno, la Pro Sesto è una realtà affermata nella categoria mentre il Real Meda sta attraverso un grande momento di forma; noi non ci sentiamo inferiori alle tre squadre che ci precedono, siamo un bel gruppo con ampi margini di miglioramento, consapevoli di dover dare il massimo per ottenere il maggior numero di punti possibili”.

La tua carriera

“Ho iniziato il mio percorso sportivo nel basket salvo poi assecondare il mio grande desiderio di giocare a calcio all’età di 10 anni, vincendo le iniziali resistenze di mia madre; ho militato nel Fiammamonza, ho superato il provino nel Milan per poi scegliere di giocare nell’Inter dove sono stata sei anni nel settore giovanile per poi trasferirmi al Como Women dove ho vinto il campionato Primavera 2 per poi approdare al Lesmo dove sto disputando la mia seconda stagione in serie C”.

Prospettive per il futuro

“Il calcio resta la mia la più grande passione, uno sport dove le ragazze esprimono i loro valori con genuinità e naturalezza, un’autentica palestra di vita in grado di formarti il carattere, educandoti nelle relazioni interpersonali e nella gestione delle pressioni, preparandoti ad affrontare al meglio il non sempre agevole percorso della vita, di sicuro il miglior riconoscimento che gratifica l'atleta, un premio che non è monetizzabile ma ha maggior peso e valore rispetto ai trofei e le coppe vinte”.

Foto credit Lesmo femminile