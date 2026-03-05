Il Team Altamura vola a 40 punti: Foggia battuto e zona playoff

Un gol dell'ex decide la sfida del Tonino D'Angelo, gli uomini di Mangia superano il Foggia, scavalcano il Potenza in classifica e blindano i 40 punti. Domenica la prova del nove a Cosenza. Il cuore, la tattica e il graffio del più classico degli "ex". Il Team Altamura si aggiudica il derby pugliese contro il Foggia, valido per il trentesimo turno di Serie C, conquistando tre punti pesantissimi che ridisegnano le gerarchie della classifica. Grazie a questa vittoria, la formazione murgiana sale a quota 40 punti, scavalca il Potenza e si accomoda saldamente in zona playoff, con tre lunghezze di vantaggio proprio sui lucani.

La Cronaca: Equilibrio e fiammate

Il match inizia su ritmi vivaci. Il Foggia prova subito a spaventare i padroni di casa al 6' con Garofalo, la cui conclusione però non centra lo specchio. Il Team Altamura non resta a guardare e risponde con Losafio, apparso subito ispirato grazie all'intesa con Grande. Nonostante un Foggia intraprendente e capace di trovare spazi per offendere, è la squadra di Mangia ad avere l’occasione più nitida del primo tempo: al 44’ Mongentale serve Losafio in area piccola, ma il diagonale del biancorosso sibila a pochi centimetri dal palo strozzando in gola l'urlo del Tonino D'Angelo. La ripresa scivola via sul filo della tensione fino al minuto 71, l'episodio che decide il match. Un cross velenoso dalla destra mette in crisi la retroguardia rossonera: il portiere del Foggia non riesce a bloccare la sfera a terra e, come un falco, si avventa Alessio Curcio. Il gol dell’ex è una sentenza che fa esplodere lo stadio e regala il vantaggio decisivo ai padroni di casa.

Il Post-partita: L'analisi di Mangia

Al termine della gara, il tecnico Devis Mangia ha espresso tutta la sua soddisfazione, mantenendo però i piedi ben saldi a terra:

"Raggiungere quota 40 punti è un traguardo importante, siamo vicini al nostro obiettivo stagionale. Contro squadre dal baricentro basso come il Foggia, l'unica soluzione è tenere i calciatori vicini tra loro e allargare il gioco. Sapevo che sarebbe stata difficile, per questo ho scelto interpreti capaci di limare le loro giocate."

Obiettivo: ragionare step by step

Non c'è tempo per festeggiare troppo a lungo. La testa è già rivolta a domenica prossima, quando il Team Altamura farà visita al Cosenza allo stadio Gigi Marulla. Una sfida d'alta quota per misurare le ambizioni di una squadra che, ragionando step by step, non vuole smettere di sognare.