Catania, Toscano: " C'è dispiacere, ma vedo aspetti positivi"

Mister Domenico Toscano commenta la prestazione dei suoi ragazzi nel match tra Benevento-Catania, terminato 2-1 in favore dei giallorossi. Le sue parole.

Commento sulla partita:" Oggi avremmo meritato qualcosa in più. Non ho da rimproverare i ragazzi, perché la prestazione c'è stata ed intravedo dei miglioramenti."

Bilancio recente: " A volte abbiamo avuto sfortuna, altre volte dovevamo essere noi a fare qualcosa in più, è così che va il calcio purtroppo"

Sul campionato: " Giusto continuare a crederci, anche se il distacco adesso è di 10 punti"

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno: " Sulla base delle prestazioni è mezzo pieno, mezzo vuoto sui risultati ma i ragazzi sul piano delle prestazioni continuano a crescere"