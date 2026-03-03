Benevento, Floro Flores:" Giocheremo ancora come facciamo di solito"

Le parole di mister Flores Flores al termine del vittorioso match casalingo contro il Catania per 2-1. Ecco le sue parole:

Sulla prestazione: " Ci sta fare un prestazione più "sporca" rispetto al solito, considerando la forza del Catania. Era però fondamentale portare a casa il risultato, i ragazzi l'hanno fatto e sono contento di questo"

Sui giovani: " La differenza tra noi e loro è proprio questa. Loro sono molto esperti e hanno vinto tanto in passato, noi siamo un mix di giovani ed esperti, la nostra forza è vedere come quelli più esperti reagiscono e spronano i più giovani. L'ho visto oggi per come hanno reagito dopo il gol subito"

Come giocherà ora la squadra: " Come sempre. Ricordiamo che il Catania non mollerà, perciò non dobbiamo farlo nemmeno noi. Abbiamo tante partite di seguito, non possiamo minimamente adagiarci, sempre stare sul pezzo"

Della Morte: " Si è fatto trovare pronto, ha dato una grande mano in fase difensiva. Lo vedo sempre in allenamento, si impegna sempre al massimo. Sia lui che Lamesta oggi si sono divertiti a far girare la palla"

Sulla mancanza dei tifosi avversari: "Si tratta di un'ingiustizia verso i tifosi, così si uccide il bello del calcio. Queste sono decisioni che andavano prese molto tempo prima. Si dice che il calcio è dei tifosi ma così facendo non mi sembra proprio"