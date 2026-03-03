Sbaglia Borbei, decide Curcio

Un’uscita sbagliata da parte del portiere del Foggia, Borbei, tornato titolare a distanza di tre mesi dalla sua ultima gara, regala al Team Altamura una vittoria importante in chiave playoff. I baresi superano il Potenza, sconfitto in casa dal Cosenza per 4-1. Per il Foggia è notte fonda: ottava sconfitta consecutiva e situazione di classifica tragica. I rossoneri, penultimi nel girone C, hanno un solo punto in più del fanalino di coda Siracusa, penalizzato però di sei punti dalla giustizia sportiva.

Il Foggia si presenta al Tonino D’Angelo con alcune novità di formazione. Prima da titolare per Biasiol, mentre il terzetto di centrocampo è composto da Castorri, Garofalo e dal rientrante Romeo. In avanti spazio a Tommasini supportato da Liguori e D’Amico. Per l’Altamura, Mangia cambia modulo rispetto alla gara pareggiata con il Picerno e propone l’ex Curcio come unica punta.

La prima frazione di gara vede una certa vivacità in campo, con la prima vera occasione che arriva al 28’ dai piedi di Liguori. Il Foggia è costretto a un cambio forzato con Brosco che si ferma per un problema muscolare: al suo posto entra Minelli. Al 33’ è il Team Altamura a rendersi pericoloso con Zazza che non centra però lo specchio della porta con un diagonale pericoloso, a margine di un’azione in contropiede nata da una giocata di Curcio. Alastra, al Foggia nella stagione 2021/22, è bravo nella reattività sulla conclusione di Rizzo nata da un’azione che vede una trattenuta su Castorri alquanto vistosa, da spingere Pazienza a giocare la carta FVS; ma l’arbitro non rivede la sua decisione e non assegna il rigore. Nei minuti finali del primo tempo arriva il vantaggio del Team Altamura a gioco fermo, che viene quindi annullato per fallo in attacco su Minelli.

Cala la nebbia e cala anche il rendimento del Foggia nel secondo tempo. D’Amico si fa ammonire da diffidato e Tommasini ci prova con un tiro centrale che però Alastra controlla senza particolari difficoltà. Al 71’ passa il Team Altamura che approfitta di un grave errore in uscita di pugno di Borbei, con il pallone che rimbalza dalle parti di Curcio per l’1-0. Disattenzione sicuramente evitabile, ma un Foggia che non può appellarsi alla circostanza, viste le occasioni praticamente nulle per la squadra di Pazienza. D’altro canto, mister Mangia può dirsi soddisfatto: i suoi ragazzi hanno saputo portare a casa, senza troppi sforzi, la gara di questo turno infrasettimanale.

Record negativo per il Foggia che sembra destinato a un finale di stagione horror e che, senza la penalizzazione del Siracusa, sarebbe ultimo con risicate possibilità di giocare i playout, che lo scorso anno permisero ai foggiani di salvarsi nel doppio confronto contro il Messina.

TABELLINO

TEAM ALTAMURA-FOGGIA 1-0

RETI: 71’ Curcio (T)

TEAM ALTAMURA (4-3-3): Alastra; Zazza, Poli (68’ Esposito), Silletti, Falasca (88’ Mbaye); Mogentale, Nazzaro, Dipinto; Grande, Rosafio (68’ Millico), Curcio A disposizione: Viola, Doumbia, Suazo, Agostinelli, Simone, Florio, Nicolao, Dimola, Fantoni Allenatore: Devis Mangia

FOGGIA (4-3-3): Borbei; Rizzo, Biasiol, Brosco (18’ Minelli), Giron; Castorri, Garofalo, Romeo; Liguori, Tommasini, D’Amico (76’ Bevilacqua) A disposizione: Perucchini, Magro, Dimarco, Nocerino, Eyango, Valietti, Staver, Menegazzo, Pazienza Allenatore: Michele Pazienza.

ARBITRO: Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo.

ASSISTENTI: Tommaso Tagliafierro di Caserta e Steven La Regina di Battipaglia

QUARTO UFFICIALE DI GARA: Leonardo Mastrodomenico di Matera

OPERATORE FVS: Arli Veli di Pisa

AMMONITI: 60’ D’Amico (F),

ESPULSI: –