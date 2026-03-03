Vincenzo Visaggi: "Affrontare ogni partita come se fosse l'ultima"

La redazione di IamCalcio Bari ha intervistato Vincenzo Visaggi del Triggiano Calcio, jolly importante per la sua duttilità nello scacchiere di mister Nicola Mongelli. Tuttavia, ad oggi, dopo uno sfortunatissimo infortunio è fermo e dovrà sostenere, da qui fino alla fine della stagione, i suoi compagni. Presente domenica scorsa nel match delicato per la classifica contro l'Olimpia Bitonto, Visaggi non fa mai mancare il suo contributo in un momento decisivo per il campionato. Mancano 5 partite escludendo il turno di riposo, la classifica vede il Triggiano in vetta, ogni partita sarà una finale e servirà il sostegno di tutti, dal primo all'ultimo.

San Giovanni Rotondo in trasferta e Cagnano al Principe di Piemonte tra le due soste. Quale è la chiave principale per affrontare queste due partite decisive per il campionato, considerando che la sosta alle volte può portare ad abbassare la concentrazione?

La chiave principale in una partita di calcio non si conosce purtroppo ma bisogna trovarla, bisogna entrare in campo con determinazione, massima concentrazione e, soprattutto, spirito di squadra. Siamo primi e non possiamo permetterci di sbagliare e quindi affrontare ogni partita come se fosse l’ultima. In queste partite serve lucidità fino al fischio finale. La pausa serve per staccare per qualche giorno la presa e tutte le eventuali pressioni che ci possano essere senza abbassare la concentrazione ma serve soprattutto per recuperare energie e mettere ulteriore benzina nelle gambe per le ultime partite.

Purtroppo la tua stagione è finita per il brutto infortunio e siamo convinti che ritornerai più forte di prima. Ora servirà solo riposare. A livello personale pensi di aver migliorato in qualcosa rispetto alla precedente stagione?

Purtroppo l’infortunio nel calcio e in generale nello sport può essere sempre all’ordine del giorno, è sempre un duro colpo restare fermo per mesi, ma l’obbiettivo principale ora è mettersi con la testa, non lasciarsi andare, recuperare e tornare più forte di prima perché lontano da quel rettangolo verde è molto difficile rimanerci. Ogni anno un calciatore o un atleta deve migliorarsi ogni giorno, in ogni allenamento per cercare di commettere meno errori possibili e soprattutto essere di aiuto alla squadra, quest’anno in squadra ci sono ragazzi un po’ più esperti quindi è sempre importante rimanere al passo con tutti e allenarsi sempre al meglio e tenere alto il livello per non rimanere indietro, penso di aver fatto passi in avanti rispetto all’anno scorso, sia come giocatore che mentalmente.

In questa stagione ti abbiamo visto da mezzala o esterno nel tridente, sei un calciatore che può ricoprire molte zone del campo. Ti senti più un centrocampista o un attaccante?

Ormai sono anni che gioco da esterno, è il mio ruolo principale anche se nel corso degli anni sono stato adattato come terzino o esterno di centrocampo, è molto importante avere duttilità sia per il bene personale sia per aiutare mister e squadra in momenti di difficoltà.

Fino ad ora è stata una stagione super positiva anche grazie al supporto del pubblico triggianese che riempie con costanza le tribune del Principe di Piemonte non facendo mancare il proprio sostegno nemmeno in trasferta. Hai un pensiero per loro?

Ormai lo sappiamo, è il nostro dodicesimo uomo in campo, è una grandissima spinta.Quello che stiamo creando dall’anno scorso è davvero straordinario, rivedere uno stadio pieno di gente che esulta, a partire dai più piccoli a finire ai più anziani è qualcosa che ti riempie di gioia, è un pubblico straordinario che sia in casa ma soprattutto in trasferta si impegna ogni domenica per sostenere squadra e società. A loro va un ringraziamento davvero speciale da parte di tutti noi. La loro passione è la nostra forza.