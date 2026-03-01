Bari, applausi e fiducia: Longo chiama la bolgia al San Nicola

Il Bari ritrova fiducia, entusiasmo e soprattutto punti. La seconda vittoria consecutiva in campionato restituisce ossigeno alla classifica e riaccende la speranza di una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava complicarsi terribilmente. Al San Nicola, però, il vento sembra essere cambiato. Gli applausi dei tifosi a fine gara raccontano molto più di un semplice risultato. È il segnale di un ambiente che ha scelto di crederci, nonostante le difficoltà, le critiche e le tante negatività che hanno accompagnato questa stagione. La squadra ha risposto sul campo con carattere e spirito di sacrificio, qualità che stanno diventando il marchio di fabbrica del Bari targato Moreno Longo. Proprio il tecnico biancorosso, nel post partita, ha lanciato un messaggio chiaro alla piazza: serve trasformare lo stadio San Nicola in una vera bolgia. Longo chiama a raccolta i tifosi, consapevole che in questo momento il calore della piazza può diventare un fattore decisivo nella corsa alla permanenza in categoria.

Tra i protagonisti continua a brillare la stella di Rao. Il classe 2006 sta vivendo settimane da sogno ed è ormai diventato uno dei volti simbolo della rinascita biancorossa. Personalità, qualità e coraggio: il giovane talento sembra trovarsi perfettamente a suo agio al centro del mondo Bari. Molto positiva anche la prova di Artioli, arrivato nel mercato di gennaio e già capace di incidere negli equilibri della squadra. Il centrocampista ha portato ordine, geometrie e lucidità in mezzo al campo, caratteristiche che negli ultimi mesi erano spesso mancate alla manovra biancorossa. Segnali importanti arrivano anche da Giulio Maggiore. Il centrocampista, che durante l’ultimo mercato sembrava sul punto di lasciare Bari, è tornato invece al centro del progetto tecnico. Una crescita significativa per un giocatore che ha ancora tre anni di contratto e che ora appare sempre più coinvolto nella causa biancorossa. Il lavoro di Longo sta emergendo giorno dopo giorno. L’allenatore non si limita all’aspetto tattico: ascolta, osserva e lavora sulla mentalità del gruppo. Lo ha spiegato chiaramente anche nelle sue dichiarazioni: la tattica viene dopo. Prima ci sono l’atteggiamento, la disponibilità al sacrificio e la voglia di migliorarsi quotidianamente. È un percorso fatto di piccoli passi, ma la direzione sembra finalmente quella giusta. Longo insiste su un concetto chiave: il Bari deve sentirsi una famiglia.

Solo con compattezza e spirito di gruppo si potranno affrontare i momenti difficili che inevitabilmente arriveranno nel finale di stagione. Ora lo sguardo si sposta già alla prossima sfida contro il Pescara, prima di tornare al San Nicola per l’incrocio con Reggiana. Due partite che possono dire molto nella corsa salvezza. La classifica, intanto, torna a sorridere: il Bari è a un solo punto dalla salvezza diretta. Un dettaglio che fino a poco tempo fa sembrava quasi irraggiungibile. Adesso, invece, questo Bari ci crede davvero. E con lui, tutta la sua gente.