Il Foggia sfida l’Altamura e firma Eyango

Il Foggia scenderà in campo questa sera al Tonino D'Angelo contro il Team Altamura dell’ex Alessio Curcio in una sfida importante ai fini della salvezza, nella quale il tecnico Pazienza dovrà fare a meno di diversi elementi a causa degli infortuni.

Petermann è stato sottoposto nella giornata di ieri a un intervento chirurgico presso Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo per via della lesione del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. Anche Oliva non sarà della partita, mentre sono in ripresa Cangiano e Buttaro, che ha ripreso ad allenarsi con il gruppo.

Nonostante la smentita di attingere al parco calciatori svincolati da parte di mister Pazienza in una recente conferenza stampa, il ds Cagnazzo (subentrato nelle recenti settimane all’esonerato Musa) ha chiuso la trattativa che ha portato in rossonero Steeve-Mike Eyango, il quale si stava allenando in gruppo già da qualche giorno.

Il centrocampista francese classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Genoa, svincolato da luglio 2024, si appresta dunque a cominciare una nuova esperienza in Puglia dopo l’ultima parentesi al Barletta in Serie D. Nel suo curriculum: 4 apparizioni in B (con il Cosenza), 19 in C (Siena, Rimini e Giugliano) e anche qualche scorcio di gara in massima serie (51 minuti per l’esattezza) ai tempi del Genoa nella stagione 2020/21.

Eyango, nato calcisticamente in Francia nel Bordeaux, si è detto orgoglioso ai canali social del club rossonero di rimettersi in gioco, cercando di sfruttare un’occasione di rilancio dopo un anno fermo. Il centrocampista dalle caratteristiche difensive sarà chiamato quindi a sostituire Petermann nel ruolo di mediano, in cui l’allenatore foggiano ha schierato l’omonimo Pazienza nella scorsa partita, persa contro il Casarano.

Il neoacquisto del Foggia sarà subito a disposizione dello staff tecnico; da capire se sarà già della partita nella serata di oggi, poiché la sua ultima apparizione ufficiale è datata febbraio 2024, quando scese in campo per 75 minuti con il Barletta contro il Bitonto. Il francese subì anche un intervento chirurgico per la frattura del perone, che lo tenne lontano dai campi durante la parentesi al Giugliano. Eyango sembra pronto a dare il proprio apporto al gruppo rossonero, impegnato in una complicata lotta salvezza.