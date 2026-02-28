Serena Magri: “A Brescia sono cresciuta come atleta e persona”

Vetrina della giornata dedicata a Serena Magri, centrocampista classe 2001, autentica bandiera del Brescia, dall’età di nove anni sempre con gli stessi colori, alla sedicesima stagione con le leonesse.

Ciao Serena quali sono gli onori e gli oneri del ruolo di capitano

«Indossare la fascia (o essere parte del gruppo di capitani) è motivo di grande orgoglio, soprattutto perché rappresento una squadra e una società a cui sono profondamente legata. È una responsabilità importante: significa dare l’esempio ogni giorno, sostenere le compagne nei momenti difficili e farsi carico del clima del gruppo, dentro e fuori dal campo. Richiede equilibrio, disponibilità e tanto lavoro, ma è un ruolo che svolgo con entusiasmo.»

Carriera e legame con Brescia

«Il mio percorso è indissolubilmente legato a Brescia. Qui ho iniziato a giocare da bambina e qui sono cresciuta sia come atleta sia come persona, passando attraverso tutte le categorie fino alla prima squadra. Brescia è casa, è il luogo dove ho imparato cosa significa indossare questa maglia. Sentire il sostegno della città e dei tifosi rende tutto ancora più speciale.»

Punti di forza della squadra e aspetti da migliorare

«La nostra forza principale è il gruppo: c’è grande unità e spirito di sacrificio, e questo ci permette di restare sempre in partita, anche nei momenti più complicati. Lo abbiamo dimostrato più volte, riuscendo a reagire e a non mollare mai. Allo stesso tempo sappiamo di dover crescere nella continuità e nella gestione di alcune fasi della gara, per valorizzare ancora di più il nostro potenziale.»

Giudizio su classifica e campionato di Serie B

«La classifica rispecchia in buona parte il lavoro che stiamo facendo. Siamo in linea con gli obiettivi stagionali, ma sappiamo che il campionato è lungo e molto equilibrato. La Serie B è una competizione impegnativa, con squadre ben organizzate: per questo dobbiamo restare concentrate e continuare a lavorare con determinazione per migliorare giornata dopo giornata.»

