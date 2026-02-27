Potenza-Benevento 0-1, giallorossi corsari in Basilicata

La Strega espugna anche il campo di Potenza, interrompendo l’imbattibilità casalinga dei Lucani. Basta un gol in tap-in di Mignani per regalare a Floro Flores un risultato preziosissimo. Uno 0-1 che dà grande autostima in vista del big match tra Benevento e Catania che andrà in scena alla prossima giornata e che potrebbe decidere il campionato.

Premessa: La sfida di Potenza rappresenta un grande ostacolo per la Strega. I lucani sono ancora imbattuti in casa. Floro Flores, come già aveva preannunciato in conferenza, dà una chance a Della Morte dal primo minuto. Anche Mignani parte titolare dall’inizio, rilevando Salvemini.

Primo tempo: entrambe le formazioni si fanno vedere, il Potenza di De Giorgio è molto aggressivo e cerca di chiudere le linee di passaggio ai registi giallorossi Maita e Talia.

Al 12’ prima fiammata del Benevento. Della Morte rientra sul sinistro e scaglia un fendente dal limite, Cucchietti vola e mette in angolo. Al 25’ il Potenza risponde con una percussione di Felippe che serve Murano in area; la girata dell'attaccante lucano finisce però a lato di poco.

Meno di dieci minuti dopo ci prova anche D’Auria che con un tiro a giro sfiora il gol mandando a lato alla sinistra di Vannucchi. Ancora Benevento pericoloso al 38’ con un cross teso di Pierozzi per l'inserimento di Tumminello, che di testa manda alto sopra la traversa.

Il primo tempo termina così sullo 0-0, molto combattuto il match finora. Buone occasioni da entrambi i lati, ma finora si sono concluse con un nulla di fatto.

Secondo tempo: Nella ripresa Floro Flores chiede più profondità e la squadra risponde subito presente.

Al 49’ la Strega trova il gol. Cross di Della Morte, Tumminello colpisce il palo di testa, sul tap-in si fa trovare pronto Mignani che da lì non può assolutamente fallire. Partita sbloccata e giallorossi in vantaggio. Al 68’ i giallorossi provano a giocarsi la card al FVS per un presunto tocco di mano in area, per l’arbitro non c’è nulla di irregolare e la partita prosegue. Negli ultimi 20 minuti di partita il Potenza prova a spingere ma ormai la Strega è perfettamente chiusa, interrompendo qualsiasi iniziativa rossoblù.

Finisce così la partita! Il Benevento passa anche a Potenza, prima squadra a vincere al “Viviani” in questa stagione, adesso i giallorossi aspettano il risultato del match tra Salernitana e Catania per sapere quanto distacco in classifica ci sarà sugli etnei, in vista dello scontro diretto di giovedì che vedrà opposti al “Vigorito” i giallorossi di Floro Flores e i rossazzurri di Toscano.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Riggio, Loiacono, Camigliano, Rocchetti (77'st Balzano); Castorani (57'st Petrungaro), Felippe (85 'st Selleri), Maisto (57'st De Marco); Mazzeo (57'st Siatounis), Murano, D’Auria. A disp.: Franchi, Guiotto, Delle Monache, Schimmenti, Bura, Adjapong. All: De Giorgio

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli (89'st Caldirola); Maita, Talia; Lamesta (71'st Celia), Tumminello ( 80 'st Manconi), Della Morte (89'st Kouan); Mignani (71'st Salvemini). A disp: Russo, Esposito, Prisco, Carfora, Borghini, Romano. All.: Floro Flores

Arbitro: Ursini di Pescara. Assistenti: Andreano di Foggia e De Chirico di Molfetta. Quarto ufficiale: Di Cicco di Lanciano. Operatore FVS: La Regina di Battipaglia

Marcatori: 49'st Mignani (BN)

Note: Minuti di recupero 2'pt e 6'st. Ammoniti: Mignani (BN), Castorani (PZ), Salvemini (BN); Spettatori: 2.772