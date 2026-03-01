Novara FC, mister Dossena "Bravi a crederci"

Non ci sta mister Dossena a dare adito alle polemiche per un arbitraggio piuttosto opinabile che ha suscitato rancori nel mondo Novara FC, non ci sta nemmeno ad ascoltare chi vede questo risultato come un solo e semplice pareggio. Fermo a voler migliorare ancora ma, anche questa volta, partendo da un applauso meritato alla sua squadra azzurra.

Lucidità "Ho visto una squadra che è entrata nei primi otto minuti ed è andata a cacciare quattro volte in porta, siamo partiti forte, abbiamo creato, abbiamo tenuto il pallino del gioco, abbiamo visto che la cosa che facevano loro era arrivare con la palla lunga in profondità con un campo molto veloce, ci hanno messo un po' in difficoltà su questo. I ragazzi hanno sviluppato bene, ci hanno creduto. Il rigore non dato, concesso all’avversario non mi interessa. Secondo me nel secondo tempo ci siamo intestarditi troppo andando per vie centrali quando invece bisognava aprire per andare sulla fascia e provare il traversone. Infatti penso che l’occasione più ghiotta sia stata quella di Da Graca su colpo di testa ed una loro ottima parata".

Bravi ragazzi. "Dobbiamo avere pazienza, non dobbiamo farci innervosire quando le altre squadre vanno in vantaggio, così si perde tempo mentre noi dobbiamo stare in partita e pensare solo al calcio. Ancora una volta a fine partita ho detto ancora -Bravi ragazzi- perché non ci siamo arresi fino alla fine del novantesimo".

Migliorabili. "Nelle ripartenze dobbiamo essere più bravi nelle coperture preventive e leggere meglio la palla in profondità, Boseggia ha fatto delle buone parate, la squadra ha sviluppato bene, all’inizio potevamo essere più incisivi. Per me c’è tanto lavoro ma con la massima umiltà mia e dei ragazzi cercheremo di migliorarci".

Fiero. "Siamo partiti con un ritmo alto, dopo logicamente anche dando merito alla bravura dell’avversario nel leggere delle situazioni ci ha creato qualche grattacapo. La mia squadra è uscita a testa alta avendo sudato la maglietta".