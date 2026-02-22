Oristanio salva il Parma nel finale L'ex riprende il Cagliari all'83'

Un gol dell'ex salva il Parma nel finale. Il piatto vincente di Oristanio permette ai crociati di raggiungere il Cagliari a 7' dalla fine e di ottenere il quarto risultato utile di fila. Primo tempo più vivace dove Corvi salva la porta al 9' e al 42' entrambe le volte su Kilicsoy. Mentre il collega Caprile è decisivo su Pellegrino al 39'. Ad inizio ripresa Corvi interviene di piede su Esposito al 52'. Poi il gran destro da fuori di Folorunsho che al 63' mette fuori causa l'estremo difensore crociato. Tre minuti dopo Bernabè prova la magia su punizione su cui Caprile plana. Così si arriva all'83' con Oristanio che fissa di piatto l'1-1 finale.