Giulia Cotrer: “Ogni partita è una battaglia, torneo equilibrato”

A tu per tu con Giulia Cotrer, centrocampista classe 1999 della Casolese Women.

Ciao Giulia, un commento sulla gara vinta con il Montespaccato

“Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, soprattutto dal punto di vista mentale. Venivamo da un lungo periodo senza vittorie, nonostante le buone prestazioni offerte anche contro le capoliste. Domenica non abbiamo espresso il nostro miglior calcio a livello qualitativo, ma l'obiettivo era tornare a fare punti. Abbiamo vinto da squadra, con il cuore e con la voglia di lottare su ogni pallone”.

Analisi della classifica ed obiettivi stagionali

“La classifica è corta e questo significa che ogni domenica può cambiare completamente.

Questa vittoria ci permette di respirare e di guardare avanti con più fiducia. Il nostro obiettivo é dare continuità e cercare di fare più punti possibile da qui alla fine. Sappiamo che il valore del gruppo c'è, ora dobbiamo solo continuare a dimostrarlo in campo”.

Giudizio su squadra ed ambiente del Casolese

“Per quanto riguarda l'ambiente, posso dire che siamo un gruppo che si è unito molto, soprattutto nei mesi in cui i tre punti non arrivavano. Questa unione si respira ogni giorno agli allenamenti e si è vista domenica in campo: abbiamo vinto da squadra vera, aiutandoci l'una con l'altra. Sentiamo la piena fiducia dell'ambiente e della società, che non ci ha mai fatto mancare supporto anche quando i risultati tardavano ad arrivare. Questa serenità ci permette di lavorare bene e restare compatte”.

La gara più sentita a livello personale nel torneo

“In un campionato così equilibrato, ogni partita è una battaglia. Tuttavia, la sfida di domenica scorsa è stata probabilmente la più sentita finora: c'era addosso quella tensione positiva di chi sa di non poter sbagliare. Sentivamo l'obbligo morale di prenderci i tre punti e riuscirci, soffrendo insieme, è stata una liberazione bellissima”.

Foto credit Casolese Women