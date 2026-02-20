Salernitana, sarà Serse Cosmi il nuovo allenatore

La Salernitana ha scelto il successore di Giuseppe Raffaele, esonerato questa mattina in seguito al K.O casalingo contro il Monopoli: sarà Serse Cosmi a guidare la Bersagliera. Per lui pronto un contratto fino al termine della stagione.

Il mister, 67 anni, vanta una lunga esperienza in Serie A. Nella massima serie si è seduto sulle panchine del Perugia, dell'Udinese ( con la quale ha anche disputato la Champions League) del Livorno, del Palermo, del Lecce, del Siena e più recentemente del Crotone. La sua ultima avventura risale al 2022, anno in cui ha allenato il Rijeka, in Croazia.

Tuttavia, il tecnico perugino manca in Serie C dal lontano 2000, per la precisione quando era al timone dell'Arezzo, squadra in cui ebbe il merito di lanciare Fabio Bazzani che di lì a breve si ritrovò a vestire la maglia della Nazionale.