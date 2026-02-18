Mangia: "Penso che la partita sia stata interpretata bene"

Mister Devis Mangia ha analizzato la sconfitta interna con la capolista Benevento nel post partita. "La prestazione è stata molto positiva, abbiamo occupato bene il campo contro una squadra forte, poi alla fine il calcio è fatto di episodi. Tutto sommato, al di là di alcune situazioni, la partita è stata interpretata bene da parte di tutti. La scelta di giocare a quattro dietro è stata fatta per un piano gara ben preciso, ossia di metterli in difficoltà e cercare di gestire meglio il palleggio. Abbiamo giocato contro una squadra che in ogni modo può farti male: se giochi stretto, ti mette in affanno con gli esterni, se giochi largo ha due attaccanti di spessore". Il tecnico biancorosso ha analizzato in maniera lucida le diverse scelte arbitrali della gara, evidenziando l'atteggiamento dei suoi ragazzi contro una squadra di assoluto valore per la categoria.