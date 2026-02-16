Team Altamura- Benevento 1-2, la Strega non molla mai

3 punti che pesano come un macigno quelli conquistati quest'oggi dal Benevento in casa del Team Altamura. I giallorossi si sono ritrovati sotto nel primo tempo a seguito di un gran colpo di testa di Grande. Nella ripresa ha prevalso l'agonismo dei sanniti che anche questa giornata hanno coronato un'altra rimonta, suggellata dalle reti di Prisco ( rovesciata degna di un Puskas Award) e di Tumminello su rigore. La Strega resta a +5 sul Catania, domenica prossima Maita e compagni saranno impegnati a Potenza con l'obiettivo di mantenere il distacco e avvicinarsi al traguardo promozione

Premessa: Al “Tonino D’Angelo” si sfidano le due squadre più in forma del campionato. Il Team Altamura è determinato a proseguire la sua trafila di risultati positivi che stanno trascinando i murgiani in zona play-off. D’altro canto, la Strega vuole lasciarsi alle spalle il pari con il Latina e tornare alla vittoria per mantenere o eventualmente allungare il distacco sul Catania. Nell’undici titolare Caldirola rileva Saio, mentre Manconi viene schierato dal 1’ alto a sinistra, fungendo da rimpiazzo all’infortunato Simonetti.

Primo tempo: Nei primi minuti di partita, la Strega si gioca già la card al FVS per un presunto contatto in area tra Tumminello e Silletti, ma non c’è niente secondo l’arbitro.

Al 13’, da un calcio piazzato, c’è una deviazione nell’area dei biancorossi che impensierisce Alastra. La Strega tiene bene il campo in questa prima mezz’ora, gestendo il gioco senza concedere molto al Team Altamura.

Nonostante il pressing giallorosso, alla fine sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Caldirola si spinge a centrocampo ma perde un pallone pericoloso, dando il via al contropiede dei murgiani con la difesa giallorossa scoperta. Peschetola riceve a sinistra crossando per Grande che con un preciso colpo di testa batte Vannucchi. La partita si sblocca.

Senza ulteriori scossoni, il primo tempo finisce con l’Altamura avanti per 1-0 sul Benevento. La Strega, pur non avendo avuto occasioni clamorose, si trova immeritatamente in svantaggio. Alla squadra di Devis Mangia va premiato il cinismo mostrato alla prima vera occasione da gol.

Secondo tempo: Nella ripresa i giallorossi pressano forte e i loro tentativi vengono premiati.

Al 56’ Prisco raccoglie un pallone in area in rovesciata riportando la gara in parità. Gesto tecnico sublime del centrocampista della cantera del Benevento. 1–1, la Strega cambia marcia.

Occasione ghiottissima per il Benevento! Doppio miracolo di Alastra, prima sul colpo di testa di Tumminello, poi sulla respinta è prodigioso a stanare il tentativo di ribattuta di Salvemini. Su quest’ultima conclusione l’estremo difensore biancorosso riporta un brutto colpo al volto.

Al 78’ rigore per la Strega. Conclusione di Tumminello, Silletti respinge con un braccio largo, staccato dal corpo, per l’arbitro non ci sono dubbi. Dal dischetto si presenta lo stesso Tumminello che spiazza Alastra e porta i suoi in vantaggio. La rimonta è completata.

Ci prova anche Mignani sottoporta al 90' ma spara alto. Nel finale è prodigioso Scognamillo a respingere una conclusione di Suazo.

Finita! Ennesima rimonta della Strega, che al vantaggio iniziale del Team Altamura ha risposto con due reti nel secondo tempo, vincendo per 1-2. La squadra di Floro Flores sale così a quota 64 punti.

TEAM ALTAMURA (4-3-1-2): Alastra; Mbaye ( 86 st Florio), Silletti, Zazza, Mogentale; Dipinto ( 84 st Simone), Doumbia, Nazzaro; Grande; Peschetola ( 59 st Suazo), Curcio. A disp: Viola, Poli, Esposito, Nicolao, Dimola, Fantoni. All: Mangia

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli ( 63 st Romano); Maita, Prisco; Lamesta ( 84 st Saio), Tumminello ( 84 st Kouan), Manconi ( 63 st Della Morte); Salvemini ( 66 st Mignani). A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Celia, Borghini, Talia. All: Floro Flores

Arbitro: Restaldo di Ivrea. Assistenti: Nicosia di Saronno e Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale: Recchia di Brindisi. Operatore FVS: Cantatore di Molfetta

Note: 1100 beneventani al seguito: Marcatori: 37 pt Grande (ALT); 56 st Prisco (BN); 79 st (RIG) Tumminello (BN): Ammoniti: Scognamillo (BN)