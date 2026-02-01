Al D'Angelo arriva la capolista: le parole di Ninivaggi e Mangia

In un Tonino D’Angelo da tutto esaurito, nella giornata di domani, il Team Altamura ospiterà il Benevento. La squadra guidata da Antonio Floro Flores arriva da un momento di forma eccezionale: 12 risultati utili consecutivi, con l’ultimo stop che risale al 23 novembre, in trasferta a Cosenza. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e la prima posizione è insidiata dal Catania, distante cinque punti. La sfida di Altamura, per la capolista, non sarà affatto scontata. La squadra di Devis Mangia è ben organizzata, lontana dalla zona rossa dei playout e con un sogno nel cassetto: giocarsi un posto nei playoff. Un sogno realistico, considerando il decimo posto attuale e, battuta d’arresto di Potenza a parte, le convincenti vittorie contro Latina, Monopoli e Trapani, ottenute nelle tre gare precedenti alla sconfitta dell’ultimo turno.

Mister Devis Mangia e il presidente Francesco Ninivaggi hanno analizzato l’avversario del 28° turno di campionato in conferenza stampa. "Domani arriva la capolista e sarà un bellissimo evento, considerando che fino a qualche anno fa era impensabile per questa società. Ci faremo trovare pronti. Posso dire che accogliere così tanti beneventani deve renderci orgogliosi" ha evidenziato il presidente. "Dopo la sconfitta di Potenza abbiamo affrontato una settimana all’insegna della consapevolezza e dell’equilibrio. È stata una settimana di lavoro: abbiamo analizzato sia gli aspetti su cui migliorare sia quelli positivi emersi nonostante la sconfitta. Questo lo facciamo sempre, al di là del punteggio. Credo che il Benevento vada affrontato con la piena consapevolezza della difficoltà della gara e con l’equilibrio necessario, leggendo i diversi momenti del match", ha sottolineato mister Mangia.

Appuntamento, dunque, al Tonino D’Angelo per il 28° turno di Serie C, dalle ore 14:30. Per il Team Altamura, come ha spiegato il presidente in conferenza stampa, è quasi un premio per il grande lavoro svolto in questi anni e, allo stesso tempo, un match che permetterà a molti calciatori di crescere affrontando la capolista. Serviranno consapevolezza dei propri mezzi e un pizzico di spensieratezza: poi sarà il campo a decretare il risultato finale.