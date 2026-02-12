Mangia: “Positiva la gestione del palleggio nonostante la sconfitta"

Il Team Altamura, dopo sei risultati utili consecutivi e tre vittorie di fila, cade a Potenza allo stadio Alfredo Viviani, subendo un pesante 3-0 in favore dei lucani. Una sconfitta che consente proprio al Potenza di portarsi a due punti dalla decima posizione, attualmente occupata dai ragazzi di mister Devis Mangia. Un ko che pesa anche in vista dell’importante big match al D’Angelo contro il Benevento.

Tuttavia, in questa stagione la squadra biancorossa ha dimostrato più volte di sapersi rialzare e ripartire più forte di prima. Nei primi venti minuti il match è stato equilibrato, poi al 21’ l’episodio che ha cambiato la partita: trattenuta in area di Falasca, fallo da ultimo uomo, calcio di rigore ed espulsione. Da quel momento il Potenza ha preso il largo con la doppietta di Felippe e, nel mezzo al 33’, il gol di D’Auria. A fine gara mister Devis Mangia ha analizzato la sconfitta: "Abbiamo approcciato bene alla gara, ma in dieci uomini è stata dura. Siamo corti in questo momento e, in una partita del genere, possono capitare queste situazioni. Facciamo tesoro della sconfitta. Ci sono state anche cose positive, come la gestione del palleggio".

Il Team Altamura dovrà ora voltare pagina, chiudere definitivamente il capitolo Potenza e rituffarsi in una settimana di lavoro in vista della sfida contro il quotato Benevento. Con molta probabilità si registrerà il tutto esaurito al D’Angelo e servirà una prestazione al limite della perfezione per battere la corazzata campana. Il gruppo guidato da mister Mangia, quest’anno, ha dimostrato di avere numeri interessanti, coraggio e determinazione nel giocarsela sempre a testa alta: per questo non sarebbe affatto sorprendente assistere a un colpaccio interno nel prossimo turno.