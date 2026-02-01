Moreno Longo: "Serve una scintilla, occorre il contributo di tutti"

Serve una scintilla. Possiamo riassumerla così, riprendendo le parole di mister Moreno Longo. Al Bari serve il guizzo giusto per ritrovare vittoria e fiducia. Nel turno infrasettimanale con lo Spezia è mancato solo quello. I progressi, da quando è arrivato il tecnico originario di Torino, ci sono stati: su tutti l’atteggiamento, aspetto determinante per una squadra che, a questo punto della stagione, deve solo pensare all’obiettivo salvezza. E si sa: quando i punti contano per salvarsi e uscire dalle sabbie mobili della classifica, pesano maggiormente e, soprattutto, occorre lottare su ogni pallone e in ogni contrasto.

Nella giornata di domani, al San Nicola, arriva il Sudtirol di Fabrizio Castori, che naviga in una zona tranquilla della classifica e punta a un posto nei playoff. La squadra altoatesina ha guadagnato 12 punti in 12 partite lontano dal Druso, ma nel contesto Bari conta pochissimo: domani c’è un solo obiettivo, la vittoria. "Serve una scintilla per l’impresa, solo restando uniti possiamo fare qualcosa che sembrerebbe impensabile. Ho chiesto ai ragazzi di mettere il Bari al primo posto, prima di tutto", ha sottolineato il tecnico dei biancorossi. "Nel match con lo Spezia abbiamo calciato 21 volte verso la porta avversaria: certo, questo dato statistico non porta punti, ma è un trend che dobbiamo alimentare. Per segnare serve il contributo di tutti, anche dei centrocampisti, e dobbiamo proporre palloni giocabili per gli attaccanti", ha evidenziato Mangia.

Appuntamento al San Nicola per Bari–Sudtirol, dalle ore 15, per la 25ª giornata di Serie B.