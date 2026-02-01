Devis Mangia: "Il Potenza mi ha impressionato per la sua qualità"

Alla vigilia di Potenza - Team Altamura mister Devis Mangia ha analizzato l'avversario del 27° turno di campionato di Serie C. Una partita fondamentale per dare continuità al rendimento delle ultime partite ed inserirsi definitivamente nella lotta al posto playoff. Vincere a Potenza significherebbe prendere ulteriori punti di vantaggio proprio dalla squadra lucana.

"Siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo nell'ultimo periodo. Non cambio il modo di pensare: dobbiamo continuare a pensare partita dopo partita. Il Potenza è una delle squadre che, nel girone di andata, mi ha impressionato di più. E' una squadra che gioca, ha delle individualità molto importanti, dunque sarà fondamentale farsi trovare pronti. Per quanto riguarda noi, credo che tutti siano coinvolti. Tutti si allenano come si deve ed i ragazzi lavorano bene. Sotto il profilo psicologico, tutti sono consapevoli di ciò".

Appuntamento, dunque, alle ore 20:30 di domenica 15 febbraio dallo stadio Alfredo Viviani.