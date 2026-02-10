Benevento, Floro Flores:" Possiamo arrabbiarci solo con noi stessi"

Le parole di mister Floro Flores in conferenza post-gara di Benevento-Latina 1-1.

Sulla partita: " Oggi possiamo solo incolpare noi stessi, non tanto soffermarci sul Latina che è venuto qui a fare la partita della vita".

Sulla squadra: " Sul collettivo non posso dire nulla perché la partita c'è stata, al massimo possono esserci stati errori individuali ma sono fine a sé stessi".

Sull'aver giocato tante partite e la stanchezza:" Abbiamo fatto bene molte cose, perciò non ho visto stanchezza. Abbiamo avuto più palle gol oggi rispetto a Trapani, ogni gara è a suo modo. Purtroppo non le possiamo vincere tutte."

Su Kouan :" Lo ringrazio per la partita, visto che ha giocato in un ruolo non suo. Romano l'ho visto preparato e ho deciso di farlo giocare dal primo minuto"

Sul discorso ai ragazzi:" Non ho detto niente in particolare ai ragazzi, non gli devo neanche ricriminare nulla. Fa parte del calcio, a volte ti da, a volte ti toglie. Nonostante tutto abbiamo creato tanto, la mia concezione di loro non cambia".

Su Celia: " Abbiamo una metodologia che non ci permette di far giocare subito chi è arrivato da poco. Con Christian ( Kouan, ndr) l'ho fatto perché per caratteristiche offensive poteva adattarsi prima. Buttare nella mischia chi è appena arrivato sarebbe anche ingiusto nei confronti del ragazzo che si troverebbe in difficoltà"

Sul rigore non concesso: "Noi ci abbiam provato, ci siamo giocati la card, il rigore non è stato assegnato e quindi dobbiamo rispettare la decisione dell'arbitro."

Cosa ha pensato il Floro Flores attaccante?: "Onestamente, li ho insultati ( ride, ndr). Io con loro su questo ho un rapporto di amicizia, è il mio modo di spronarli. Dobbiamo cercare di sprecare meno."

Simonetti: "Lui manca come uomo, ma per quanto riguarda l'assenza di lui come giocatore devo essere bravo io a trovare soluzioni, ne dispongo di molte d'altronde"