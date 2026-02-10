Benevento-Latina 1-1, due punti persi

Il Benevento rimedia un pari nella sfida contro il Latina. Al vantaggio iniziale di Parigi ha risposto Tumminello. 1-1 il punteggio finale. La Strega va a +9 sul Catania, che deve ancora affrontare il Siracusa questo pomeriggio. Partita tirata, con i pontini che hanno saputo dar filo da torcere ai sanniti, mantenendo una difesa rocciosa e invalicabile. I giallorossi cercheranno riscatto nella prossima trasferta ad Altamura.

Premessa: La Strega aumenta il proprio distacco dal Catania portandosi ad un momentaneo +8, anche se gli etnei hanno una partita da recuperare. Lo 0-5 rifilato al Trapani è segnale di una squadra che gira molto bene e con coralità, ma mister Floro Flores intima a non sedersi sugli allori e a tenere la guardia sempre aperta. Il Latina arriva quest’oggi al “Vigorito” con l’intenzione di lasciarsi alle spalle la partita persa 1-0 contro il Team Altamura, con un arbitraggio giudicato a sfavore dei pontini. Le novità dell’11 giallorosso sono Kouan alto a sinistra nel 4-2-3-1 a rilevare lo sfortunato Simonetti, che ha chiuso anticipatamente la sua stagione e Pierozzi in panchina.

Primo tempo: Al 9’ il Latina passa in vantaggio alla prima occasione del match. Parigi riceve in area e girandosi tra due avversari insacca nell’angolino basso. Conclusione chirurgica dell’ex attaccante del Rimini.

Il Latina continua a pressare i giallorossi. Dagli sviluppi di una punizione battuta da Riccardi, Vannucchi esce male e viene anticipato di testa, Tumminello spazza evitando il tap-in dei pontini.

Occasione per Tumminello. Il centravanti siciliano calcia di potenza verso la porta ma il suo tiro impatta contro il palo interno.

Ancora Tumminello a dare brividi alla difesa pontina, stavolta di testa, palla fuori di poco. Al 29’ altra chance per la Strega. Salvemini in area difende il pallone e la mette in mezzo trovando Ceresoli che di prima intenzione la spara fuori.

Al 37’ zampata di Romano che finisce alta. Errore clamoroso del Benevento! Al 40’ Tumminello calcia, Mastrantonio respinge e Kouan sulla ribattuta calcia fuori. C’è però richiesta di revisione al FVS per un presunto contatto in area. Per il direttore di gara non c’è niente.

Sul finale del primo tempo grande azione personale di Ceresoli sul settore di sinistra, il terzino bergamasco crossa per Lamesta che di testa colpisce troppo morbido, Mastrantonio blocca. Il primo tempo termina con i pontini avanti per 0-1 in terra sannita.

Secondo tempo: Nella ripresa l’undici di Floro Flores continua a spingere, costringendo il Latina a stare nella propria metà campo. La Strega ha però qualche difficoltà a riempire l’area.

Al 60’ arriva il pari! Tumminello riceve in profondità, controlla e batte Mastrantonio insaccando nel lato opposto.

Il Benevento ora ha ripreso il controllo del match. Al 62’ Scognamillo da calcio d’angolo colpisce di testa ma finisce fuori. Al 69’ Manconi sfiora il 2-1, ma la sua conclusione va a lato di poco.

Ci prova Mignani all’83’, conclusione che si spegne fuori. All’ 86’ il Latina va vicino al vantaggio. Calcio piazzato, Carillo riceve da una sponda ma girandosi tira alto.

Occasionissima per Mignani! L’ex Pianese al 90’ conquista palla dopo un forte duello e sottoporta è prodigioso Mastrantonio a respingere. L’arbitro però fischia un fallo dell’attaccante giallorosso.

Finisce così. 1-1, il Latina porta a casa un punto notevole, per la Strega si tratta invece di un'occasione persa per allungare.

Benevento(4-2-3-1): Vannucchi; Romano, Scognamillo, Saio, Ceresoli (53 'st Pierozzi): Maita, Prisco (67'st Talia); Lamesta, Tumminello, Kouan (53'st Manconi); Salvemini (74'st Mignani). A disp.: Russo, Esposito, Sena, Mehic, Carfora, Celia, Borghini, Caldirola, Della Morte. All.: Floro Flores

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Dutu, Carillo, Calabrese; Ercolano, Riccardi (46 st Pellitteri), De Ciancio, Lipani ( 64 st Cioffi), Tomaselli( 64 st Hergheligiu); Fasan ( 64 st Porro), Parigi ©. A disp.: Basti, Iosa, Pace, Marenco, Di Giovannantonio, Parodi, Vona, Quieto. All: Volpe

Arbitro: Vingo di Pisa. Assistenti: Storgato di Castelfranco Veneto e De Luca di Merano. Quarto ufficiale: Leone di Bartella. Operatore FVS: Romaniello di Napoli

Note: Marcatori: 9’pt Parigi (LAT); 60 st Tumminello (BN); Ammoniti: Tomaselli (LAT); Dutu (LAT); Calabrese (LAT); Lamesta (BN); Hergheligiu (LAT); Maita (BN)