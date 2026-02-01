Bari, ora serve vincere: domenica arriva il Sudtirol di Castori

Dopo il pareggio a reti bianche nel turno infrasettimanale con lo Spezia di mister Roberto Donadoni, per il Bari non c’è tempo per ripensare all’occasione persa di ritrovare il successo nella seconda delle cinque partite decisive per la permanenza in Serie B. Domenica prossima, al San Nicola, farà visita il Sudtirol di mister Fabio Castori, nono in classifica. La squadra altoatesina, in questa stagione, ha fatto fatica a conquistare bottino pieno lontano dal Druso: 12 punti ottenuti in 12 partite, con nove pareggi, due sconfitte e una sola vittoria, conquistata a Empoli.

Tuttavia, lo stato di forma è eccellente: quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite, con l’ultima sconfitta che risale al 27 dicembre 2025. Mister Castori, che di esperienza in cadetteria ne ha, ha sistemato diverse cose e ha proiettato la sua squadra verso la zona playoff in poco tempo. Nel turno infrasettimanale, tra l’altro, è reduce dall’ottimo pareggio casalingo contro il quotato Monza. Non sarà una partita facile ma, in questo momento, per il Bari esiste un solo risultato: la vittoria. Tornare al successo permetterebbe di smuovere concretamente una classifica critica e, soprattutto, darebbe fiducia in un momento delicato del campionato.

Dalla partita di mercoledì sono arrivati segnali incoraggianti: la squadra ha mantenuto la concentrazione per tutto l’arco della gara, ha creato diverse occasioni e, un po’ a sorpresa, ha scoperto un ottimo Daouda Traore che, attraverso la sua spensieratezza e la sua spavalderia nel giocare, potrebbe rappresentare più di una semplice opzione a centrocampo.