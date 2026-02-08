Coppa Italia Dilettanti, risultati e calendario ottavi

Primo atto della Fase Nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Nel pomeriggio di ieri si sono giocate le gare di andata degli ottavi per i Gironi C, E e H e la prima giornata dei triangolari A, B e G. Nei Gironi D e F si scenderà in campo il 18 febbraio.

Ottavi di finale - Andata

Nel Girone C il Nibbiano & Valtidone supera la Sangiovannese per 2-1. Gara intensa e combattuta fino all’ultimo.

Nel Girone E colpo esterno della Boreale che vince 2-1 sul campo dell’Iglesias e si prende un vantaggio prezioso in vista del ritorno.

Parità nel Girone H tra D.B. Rossoblu Città di Luzzi e Unitas Sciacca. L’1-1 lascia tutto aperto.

Triangolari - Prima giornata

Nel Girone A la Solbiatese passa 2-1 in casa della Pietra Ligure e parte davanti.

Nel Girone B finisce 1-1 tra Levico Terme e Juventina Sant’Andrea. Equilibrio totale e discorso qualificazione rinviato.

Nel Girone G il Pomigliano vince 1-0 sul campo dell’Angelo Cristofaro Oppido e mette subito pressione alle rivali.

Il programma del 18 febbraio

Si torna in campo il 18 febbraio alle ore 14.30.

Girone A - Alessandria-Pietra Ligure. Riposa Solbiatese.

Girone B - United Borgoricco Campetra-Levico Terme. Riposa Juventina Sant’Andrea.

Girone C - Sangiovannese-Nibbiano & Valtidone.

Girone D - K Sport Montecchio Gallo-Narnese ore 15.

Girone E - Boreale-Iglesias.

Girone F - Folgore Delfino Curi-Venafro.

Girone G - Bisceglie-Angelo Cristofaro Oppido. Riposa Pomigliano.

Girone H - Unitas Sciacca-DB Rossoblu Città di Luzzi.

Il programma del 25 febbraio

Il 25 febbraio alle 14.30 si chiude il quadro dei triangolari.

Girone A - Solbiatese-Alessandria. Riposa Pietra Ligure.

Girone B - Juventina Sant’Andrea-United Borgoricco Campetra. Riposa Levico Terme.

Girone D - Narnese-K Sport Montecchio Gallo.

Girone F - Venafro-Folgore Delfino Curi.

Girone G - Pomigliano-Bisceglie. Riposa Angelo Cristofaro Oppido.

La corsa verso i quarti entra nel vivo. I ritorni saranno decisivi per definire le squadre che continueranno il cammino nella Coppa Italia Dilettanti.