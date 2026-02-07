Il Team Altamura non si ferma più: 1-0 al D'Angelo con il Latina

Il Team Altamura non si ferma più, vince al Tonino D'Angelo con il Latina nel turno infrasettimanale ed ottiene il sesto risultato utile consecutivo. Terzo successo di fila dopo quello di Trapani e di venerdì scorso nel derby con il Monopoli. Dopo un primo tempo equilibrato con la difesa biancorossa brava ad organizzarsi, soprattutto, in fase difensiva al cospetto di un buon Latina, al minuto sessanta è Peschetola a mettere al centro un cross pericoloso che trova la sagoma del difensore degli ospiti, Pace, stappando la lattina al D'Angelo.

Una vittoria che consente ai murgiani di stazionare in nona posizione con 36 punti, uno in meno del Monopoli ottavo. Domenica 15 febbraio, la squadra di Mangia farà visita al Potenza, undicesima e con sei punti di distanza proprio dal Team Altamura. Un risultato positivo potrebbe permettere alla squadra biancorossa di consolidare la posizione playoff. A fine gara, mister Devis Mangia analizza la vittoria di misura tra le mura amiche. "Riuscire a vincere una partita del genere è fondamentale. I ragazzi hanno riconfermato la crescita che stanno facendo. Alle volte abbiamo fatto fatica a leggere alcune situazioni, la responsabilità ovviamente è stata mia. Nel secondo tempo abbiamo cambiato l'approccio, rischiando poco. Bravi nel trovare l'episodio per sbloccare una partita tatticamente bloccata".

Analisi, come al solito, lucida di mister Devis Mangia. I margini di miglioramento ci saranno sempre, se vogliamo interpretarla con la mentalità del tecnico biancorosso e, soprattutto, volessimo guardare avanti, verso un obiettivo che non sembra più un sogno ma qualcosa di più: un obiettivo concreto e alla portata, osservando i passi in avanti che sta facendo il Team Altamura.