Devis Mangia: "Riusciamo a conciliare prestazione e risultato"

In vista della 26°giornata di Serie C girone C, mister Devis Mangia ha analizzato il Latina, avversario di questa sera al Tonino D'Angelo. Un match importante per due motivi: il primo è dare seguito all'ottima vittoria nel derby di venerdì con il Monopoli, il secondo è quello di alimentare il sogno playoff riscrivendo pagine importanti della storia calcistica altamurana.

"Dobbiamo sempre ragionare partita dopo partita, azzerando quanto fatto fino ad ora. E' un momento positivo per la squadra che riesce a conciliare prestazione e risultato. Anche il Latina è una squadra interessante, ha raggiunto la finale di Coppa Italia, gioca bene e ha individualità di estrema qualità, come la loro punta Parigi. Hanno delle caratteristiche complementari, hanno fatto un mercato di esperienza. Dunque è una gara complicata. Come sempre la partita sarà decisa dall'atteggiamento che metteremo in campo nei vari momenti. Per quanto riguarda il turnover, credo che ci saranno pochi cambi" ha sottolineato mister Devis Mangia nel corso della conferenza stampa.

Appuntamento a questo pomeriggio dal Tonino D'Angelo per la 26° giornata di campionato, Team Altamura - Latina dalle ore 18.