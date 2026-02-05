Sassuolo-Inter 0-5, Dimarco show al Mapei Stadium
Nella 24esima giornata di Serie A il Sassuolo ospita l’Inter di mister Chivu. Grosso lascia in panchina il nuovo arrivo N’zola, mentre nei nerazzurri c’è Thuram davanti insieme a Lautaro Martinez.
Parte meglio il Sassuolo che sfiora il vantaggio dopo appena 50 secondi: Laurientè si invola verso la porta e serve Konè che tira a botta sicura ma Dimarco salva un gol già fatto. L’Inter nonostante i primi minuti complicati trova il vantaggio alla prima occasione con Bisseck su corner di Dimarco. Una manciata di minuti e lo stesso Dimarco sfiora il raddoppio su punizione. Le occasioni per i nerazzurri fioccano: al 27’ un super Dimarco serve un assist per Thuram che deve solo mettere in rete per il gol del 2-0. Al 36’ Muric salva su tiro di Zielinski al termine di un’azione fantastica dei nerazzurri. Nel finale di tempo viene annullato un gol a Thorstvedt per un precedente fuorigioco di Laurientè.
Nella ripresa il copione non cambia: nerazzurri avanti tutta e 3-0 al 49’ con capitan Lautaro su spizzata di Thuram. Inter straripante che non intende fermarsi. Tempo un paio di minuti e arriva il quarto gol ad opera di Akanji, ancora una volta su assist di un sontuoso Dimarco. Sugli sviluppi del gol viene espulso Matic reo di aver protestato in modo reiterato contro l’arbitro Chiffi. Al 60’ Thuram sfiora la doppietta, ma questa volta Muric salva aiutato anche dal palo. Nel finale c'è tempo per la quinta rete nerazzurra ad opera di Lui Henrique.
Finisce cosi con la straripante vittoria dei nerazzurri per 5-0, sugli scudi un super, super Federico Dimarco.