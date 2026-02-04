Benevento, Salvemini: "Dispiace per il rigore, ma il gruppo è solido"

Ciccio Salvemini si esprime nel post gara di Benevento-AZ Picerno. Qui di seguito è presente un estratto delle sue parole.

Sul rigore sbagliato: " Ovviamente dispiace di aver sbagliato il rigore, ma per fortuna posso contare su un gruppo unito che non si arrende mai, fino a quando l'arbitro non fischia stanno sempre a lottare. Una gran fortuna far parte di una squadra così"

Sulla squadra:" La partita è stata molto dura, ce lo aspettavamo ma l'importante è esserne venuti fuori e aver portato a casa questi 3 punti pesantissimi"

Sulla classifica: " Più andremo avanti, più le partite saranno difficili, perciò occorrerà restare con i piedi per terra e rimanere focalizzati sul nostro obiettivo"

Sull'infortunio di Simonetti: "Mi dispiace molto per lui, anche perché ci sono passato anch'io di recente. Spero che non si perda d'animo e che torni con noi al più presto"