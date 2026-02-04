Benevento, Floro Flores: " Una vittoria che devo al cuore dei ragazzi"

Mister Antonio Floro Flores ha analizzato il match tra Benevento e AZ Picerno, terminata 1-0 per i giallorossi. Qui di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti in conferenza stampa post-partita.

Sull'adrenalina del match: " Partite così pesano sulla salute dei tifosi. Ma dal mio punto di vista la partita non è mai stata in discussione. I ragazzi dimostrano sempre un grande cuore, è questo che li ha portati a vincere quest'oggi."

Su Simonetti: " Non arrivano buone notizie purtroppo. Lui era molto giù, dispiace ancora di più visto il lungo calvario che ha subito durante la prima parte della stagione"

Su Carfora: " Carfora giocherà a Trapani, ve lo posso garantire già da adesso. L'ho tolto solo perché in quel momento avevo bisogno di altre caratteristiche. Si tratta pur sempre di un giovane, va gestito in un certo modo. Sia lui che Lamesta sono giocatori che possono cambiarti la partita, la differenza tra i due la fa l'età"

Su Salvemini: " Ciccio ci ha tirato fuori dai guai tante altre volte, con lui non c'è nessun problema . Si tratta di un giocatore troppo importante per noi, non deve mai pensare un secondo che possa essere un peso per noi."

Sul mancato ingresso di Mignani: " Oggi ho dovuto fare due cambi forzati, Saio e Simonetti. Non smetterò mai di dire che mi dispiace di dover lasciare giocatori del suo calibro fuori, a volte un allenatore è costretto a fare certe scelte."

Su come ha cambiato lo spogliatoio: " Sono ragazzi eccezionali, io con loro non ho dovuto fare niente, anzi non vi nascondo che agli inizi con loro ,nelle prime partite ho avuto paura, sono anche loro che mi portano a diventare migliore come persona e come allenatore"

Il rapporto con il Presidente: " Il rapporto umano con il Presidente è fortissimo. Lui sa benissimo che non lascerei mai questa piazza di mia spontanea volontà. Mi ha parlato del rinnovo del contratto, io gli ho solo detto che garantisco la mia firma, ma soldi e durata saranno scelte sue perché io sono a sua completa disposizione. L'ambizione del Presidente è di portare la squadra in Serie A , io voglio allenare in serie A e mi piacerebbe farlo con questa maglia"

Sulla partita di oggi: " Oggi abbiamo fatto una delle partite più belle, abbiamo creato tante azioni da gol. Non so se si può definire sfortuna, perché fondamentalmente non trovo un difetto alla partita di oggi, forse bisognava concretizzare un po' di più ma a parte questo non trovo altri difetti."