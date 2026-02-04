Devis Mangia: "L'obiettivo è pensare sempre partita dopo partita"

Mister Devis Mangia è intervenuto dalla sala stampa del Tonino D'Angelo per la vigilia di Team Altamura-Monopoli. Forse, la partita ideale - un derby - per ritornare a prendere bottino pieno anche davanti ai propri tifosi, dopo le tre vittorie consecutive in trasferta. "I ragazzi lavorano bene e si meritano questi risultati, chiaro che dobbiamo continuare su questa strada per ottenere, attraverso il lavoro quotidiano, le prestazioni e i risultati", ha voluto subito sottolineare il mister in merito alle ultime partite.

"Sono contento di come i ragazzi si stanno comportando da inizio stagione. Ho sempre detto loro che dobbiamo pensare step by step, ragionando una partita alla volta. Dobbiamo restare con i piedi ben piantati per terra, soprattutto in vista della gara con il Monopoli. E' una squadra ben allenata, ha delle individualità. Abbiamo l'obbligo di restare focalizzati", ha evidenziato sull'avversario di domani sera. "Possiamo interpretare le partite sempre in maniera differente, per l'atteggiamento tattico vedremo prima della gara, l'importante è restare fedeli al proprio credo" per quanto riguarda il rientro di Silletti e sulle differenze tattiche rispetto alla gara di Trapani.

La redazione di IamCalcio Bari ha mantenuto il focus sul momento positivo in casa biancorossa, sottolineando come l'obiettivo playoff possa essere alla portata. "Sappiamo che vogliamo migliorare alcune statistiche, sono d'accordo sul fatto che questa squadra sia composta da ragazzi intelligenti, ragazzi che hanno voglia di lavorare e che stanno bene insieme. Tutti questi aspetti portano dei benefici, l'obiettivo è restare sempre focalizzati partita dopo partita". Appuntamento, dunque, al Tonino D'Angelo dalle ore 20:30 per il derby valido il 25esimo turno di Serie C, girone C.