Flavio Insalata: "Le scelte dei due allenatori saranno determinanti"

È tempo di derby in Serie C. Nella serata di domani, venerdì 6 febbraio, allo stadio Tonino D’Angelo scenderanno in campo Team Altamura e Monopoli. Due squadre che arrivano a questo appuntamento in un buon momento di forma, come dimostra l’unica sconfitta subita da entrambe nelle ultime cinque gare. La formazione allenata da Devis Mangia, dopo tre vittorie consecutive lontano dal D’Angelo, è chiamata a ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico: una vittoria interna che manca dal 19 ottobre, nella sfida con il Picerno. Il Monopoli, invece, va a caccia di continuità dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno con il Latina.

Ai nostri microfoni è intervenuto Flavio Insalata, giornalista di Antenna Sud, profondo conoscitore della categoria.

Buongiorno Flavio, una sconfitta per parte negli ultimi cinque incontri: due squadre in forma e in fiducia. Che derby dobbiamo aspettarci?

Ci aspettiamo un derby tra due squadre in buona condizione, anche se il Monopoli ha cambiato molto nell’ultima sessione di calciomercato. Entrambe sono in fiducia e giocheranno per i rispettivi obiettivi: per la squadra di Colombo il traguardo è la zona playoff, mentre l’Altamura sta cercando di ritagliarsi uno spazio tra le formazioni che ambiscono a quel piazzamento. I due allenatori danno grande importanza all’aspetto tattico: mi aspetto una partita quasi a scacchi, nella quale le scelte dei due allenatori saranno determinanti.

L’obiettivo dichiarato del Team Altamura è la salvezza. La squadra di mister Mangia può ambire a qualcosa in più?

Il Team Altamura può puntare ai playoff se riuscirà a trovare continuità nel mese di febbraio, che sarà fondamentale. La salvezza resta l’obiettivo dichiarato, ma alla luce delle ultime prestazioni perché non guardare anche a traguardi più ambiziosi? Inoltre, se le squadre alle spalle in classifica continueranno a non accelerare, l’Altamura potrebbe rientrare in corsa, soprattutto considerando la Coppa Italia, che permetterà anche all’undicesima classificata di accedere ai playoff.

Discorso simile per il Monopoli: alla luce del cammino stagionale, può scalare ulteriormente posizioni? E qual è il tuo giudizio sul mercato appena concluso?

A mio avviso il Monopoli ha perso due calciatori importanti nel mercato, quindi arriva a questo punto della stagione in condizioni peggiori rispetto all’inizio. Il quarto posto non deve diventare un obiettivo che genera pressione: la squadra deve vivere alla giornata e valutare passo dopo passo l’andamento dei prossimi turni. Quest’anno l’obiettivo era anche quello di rilanciare giocatori in ottica categorie superiori, e profili come Tirelli e Imputato lo dimostrano.