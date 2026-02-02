Novara FC, Dossena: “È una sconfitta che fa male”

Non ce l’ha fatta il Novara FC a delineare la sua supremazia al “Piola”, stadio della Pro Vercelli dove i padroni di casa decidono la sorte del "Derby delle Risaie" al 18’ del primo tempo con il gol di Akpa Akpro. Le parole di mister Dossena nel caldo post partita.

Analisi. “Nel primo tempo siamo stati poco costruttivi e nelle ripartenze loro ci facevano male, sapevamo che la qualità dell’avversario era importante, si sapeva la tensione della partita. Nel secondo tempo ho visto qualcosa di più sotto l’aspetto del gioco ma non siamo riusciti a creare tante occasioni, mi ricordo solo un paio di tiri di Morosini. Sulle occasioni da gol oggi siamo stati deludenti”.

Autocritica. “E’ una sconfitta che fa male ma le sconfitte servono per migliorarsi, dobbiamo fare tutti autocritica, io per primo, il bello e il brutto del calcio è che sabato siamo di nuovo in campo per far vedere che si può sempre migliorare. I fantasmi del passato non possiamo portaceli dietro, la squadra può giocare con una carica di tensione in più venendo anche da una settimana difficile ma il passato non lo teniamo in considerazione”.

Tornare indietro. “I miei errori? Si poteva pensare di aspettare di più la loro manovra invece di tenere il baricentro così alto perché il gol è venuto fuori da una disattenzione, uno scivolone che abbiamo concesso. Ho visto tanti cross bassi, siamo arrivati parecchie volte sul fondo, volevamo cercare un pallone in una determinata zona del campo invece continuavamo a fare cross bassi e dopo c’è stato qualche errore di sviluppo ma loro era compatti, ci hanno indotto all’errore, nella loro trequarti non arrivavano palloni di qualità. Con una squadra schierata nella loro metà campo un’alternativa può essere il cambio di gioco sull’esterno opposto, se perdo palla mal che vada è rimessa laterale e non un contropiede che può far male”.