Benevento, i 4 dissidenti prossimi alla risoluzione contrattuale

La vicenda del "ferie gate" tra la società Benevento Calcio e i 4 giocatori ancora in rosa che si erano opposti alle ferie imposte in estate ( Marco Pinato, Davide Agazzi, Gennaro Acampora e Mattia Viviani) sembra essere giunta al termine. Secondo "Tuttomercatoweb", la dirigenza giallorossa ha trovato un accordo con il Collegio Arbitrale per concedere ai giocatori in questione la risoluzione dei loro contratti.

Ciò significa che i suddetti calciatori saranno di fatto svincolati e liberi di trovare una sistemazione altrove. Il patron Vigorito si libera così di ingaggi piuttosto pesanti, chiudendo definitivamente un capitolo che si protraeva ormai da mesi.