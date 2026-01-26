Pari interno per il Team Altamura: le parole di mister Mangia

Dopo le due vittorie esterne, di Crotone e di Cava de' Tirreni, il Team Altamura impatta al Tonino D'Angelo con l'Atalanta U23 e non va oltre il pari per 1-1. Una vittoria in casa manca dal 19 ottobre, 3-1 con il Picerno. Tuttavia, è un punto conquistato che porta la squadra di mister Mangia in undicesima posizione, a soli due punti dal Casarano ed a +5 dalla zona playout. Il Team Altamura ha un obiettivo chiaro, ossia quello della salvezza, ma giocando in questo modo con determinazione può puntare ad altre posizioni, magari più ambiziose.

Alla rete di Comi al 44' ha risposto Grande. Nel primo tempo da sottolineare il palo di Curcio, primo vero e proprio squillo dei biancorossi, poi ad un minuto dal termine del primo tempo, la rete del centrale di difesa dell'Atalanta U23, che sigla la sua seconda rete in campionato. Ad inizio ripresa, proprio Comi scivola in fase di impostazione e regala il pallone a Grande, segnando il suo quarto goal in stagione e diventando il capocannoniere della squadra. A fine gara, mister Devis Mangia ha analizzato il pareggio sottolineando anche la posizione di Michele Grande, da trequartista libero di agire tra le linee della squadra avversaria: "E' un calciatore che ci garantisce pressione in fase di non possesso, già da Crotone l'ho utilizzando in quella posizione di campo. Tuttavia, Grande ha uno strappo importante quando riceve palla tra le linee, è bravo ad arrivare sulla seconda palla. Secondo me, in questo momento, è una risorsa che possiamo sfruttare a nostro favore. Può giocare ovunque".

Per quanto riguarda la prossima gara con il Trapani, squadra attualmente nel girone che presto potrebbe finire il proprio campionato anzitempo per situazioni esterne ai discorsi di campo, mister Devis Mangia è categorico: "Non voglio cali di concentrazione da nessuno. Dobbiamo restare focalizzati sull'avversario che al momento è nel girone e deve essere affrontato con la migliore formazione possibile".