Team Altamura - Atalanta U23, le parole di mister Devis Mangia

Dopo le vittorie esterne con Crotone e Cavese, il Team Altamura è chiamato alla prova di maturità per ritrovare il successo anche al Tonino D'Angelo. L'avversario del 23° turno di campionato di Serie C si chiama Atalanta U23, ad un solo punto di distanza nella terra di mezzo tra la zona playout e playoff. L'obiettivo principale sarà quello di mantenersi alla larga dalla sedicesima posizione e rilanciare le proprie ambizioni in chiave - chissà - decimo posto. Alla vigilia del match di scena domenica 25 gennaio alle ore 12:30, mister Devis Mangia ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa.

"Siamo consapevoli delle difficoltà che porta l'avversario. Noi, dall'altro lato, dobbiamo fare la nostra partita sapendo di avere dei valori interessanti. Abbiamo trovato continuità con la media punti fuori casa e sappiamo che dobbiamo migliorare tra le mura amiche. Approfitto della conferenza stampa per ringraziare i ragazzi che sono andati via dal gruppo squadra, per il loro contributo preziosissimo. Ringrazio Lepore per il suo apporto tecnico-tattico e morale. Ho rispettato le sue richieste personali legate alla famiglia. Vediamo cosa succederà da qui alla fine del mercato, abbiamo ben chiare le necessità. Tuttavia, restiamo concentrati sulla gara di domani". Poi, due parole per l'età media del gruppo squadra: "I giovani stanno dando il loro contributo, molti più esperti stanno dando una mano e di questo sono molto contento".

Appuntamento, dunque, al Tonino D'Angelo per il match della 23° giornata di Serie C, girone C dalle ore 12:30.