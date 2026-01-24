Benevento-Siracusa 3-2, la corsa giallorossa prosegue a gonfie vele

Altra vittoria per i giallorossi, quest'oggi i ragazzi di Floro Flores si sono imposti per 3-2 sul Siracusa. La striscia vincente del Benevento continua, con questa sono 8 le partite senza sconfitte. I sanniti si sono trovati in svantaggio con un gol di Di Paolo, ma hanno saputo rimontare mettendo a segno ben tre reti nella prima frazione di gioco. La prima con Tumminello, la seconda con Maita ( alla sua prima marcatura in giallorosso) e la terza con Simonetti. Agli aretusei non basta il gol di Pacciardi al 90+ 5 ad accorciare le distanze. La Strega vola ora a quota 51 punti, a +3 sul Catania e a + 9 sulla Salernitana, anche se queste ultime devono ancora scendere in campo.

Premessa: Continua il testa a testa tra Benevento e Catania per la conquista della vetta. La Strega vuole dunque confermare la sua serie positiva di risultati dopo il successo casalingo di settimana scorsa contro il Casarano. Ad attenderlo c’è un Siracusa che, oltre ad essere pienamente immischiato nella lotta retrocessione, è anche alle prese con problemi societari che potrebbero condurre ad una penalizzazione in classifica. Qualche novità per Floro Flores. Il modulo rimane il classico 4-2-3-1 ma là davanti c’è di nuovo Salvemini, con Tumminello arretrato a trequartista. Parte dalla panchina Jacopo Manconi. A destra Romano rileva nuovamente Pierozzi che ha recuperato dall’infortunio ma non è ancora al top della forma.

Primo tempo: Subito aggressivo il Benevento con una conclusione di Lamesta al primo minuto, Farroni blocca senza problemi. Al 7’il Siracusa ci prova con una conclusione dalla distanza di Di Paolo che si spegne a lato. Occasione molto pericolosa per gli aretusei.

Al 20’ gli ospiti passano in vantaggio. Corner per la Strega, la difesa del Siracusa allontana e parte in contropiede. Uscita scellerata di Vannucchi a centrocampo con l’estremo difensore giallorosso che non riesce ad intercettare l’avanzata dei siciliani e così il già citato Di Paolo si trova con il pallone tra i piedi e la porta completamente sguarnita. Per lui è tutto molto facile. Vantaggio dei siciliani al ‘’Vigorito’’.

I giallorossi non ci stanno e tre minuti dopo trovano il pari. Ottima triangolazione tra Salvemini e Tumminello, quest’ultimo calcia nell’angolino basso dove Farroni non arriva e la gara torna in parità. Occasionissima per il Benevento al 32’! Punizione di Salvemini, Farroni respinge, si fa trovare Scognamillo che di tacco quasi la deposita in rete, ma è provvidenziale Cancellieri a spazzare sulla linea.

Doppia Chance per la Strega, entrambe con Romano. Prima un colpo di testa che ,complice una deviazione, finisce fuori. Poi dal corner lo stesso numero 25 ci riprova, ma Farroni non si fa trovare impreparato e blocca.

Al 43’ i giallorossi completano la rimonta. Capitan Maita riceve in area e con una conclusione di pregevole fattura fulmina Farroni. Primo sigillo per il capitano giallorosso con la maglia della Strega.

C’è tempo anche per il terzo gol, perché agli sgoccioli del primo tempo da calcio d’angolo Simonetti stacca di testa e infila sotto la traversa. 3-1, quinto gol per l’esterno romano nonostante il suo lungo periodo di assenza e il risultato ora è completamente ribaltato.

La prima frazione di gioco termina sul 3-1 per i giallorossi che dopo essere passati in svantaggio hanno inserito la quinta, rovesciando le sorti del match a loro favore.

Secondo tempo: Ad inizio ripresa Simonetti sfiora subito il 4-1 e la doppietta personale. Ottima palla di Maita per il numero 18 della Strega, il suo tiro va fuori di un niente. Scintille poi tra lo stesso Simonetti e Puzone, l’arbitro interviene per sedare un’ipotetica rissa. Al 69’ Lamesta parte in velocità per tutto il campo, ma arrivato in area prende tempo e viene intercettato al momento del tiro.

All’80’ i neo-entrati Talia e Manconi innescano l’azione che può portare al 4-1, ma al tu per tu con il portiere lo stesso Manconi manda a lato. All’88’ Simonetti sfiora ancora il poker, centrando la traversa da buona posizione. Ci prova anche Mignani, ma il suo tiro è respinto con i piedi da Farroni.

Il Siracusa, a partita praticamente finita, trova il gol della bandiera. Punizione degli aretusei, Vannucchi respinge in malo modo e Pacciardi a due passi insacca. Quest’azione sancisce la fine del match. Il Benevento porta a casa altri tre punti, ottavo risultato utile consecutivo per la truppa di Floro Flores e un ulteriore tassello aggiunto per la lotta al titolo. Il Siracusa riesce tuttavia ad uscire in maniera dignitosa dal “Vigorito”, tornando a casa a testa alta e con buoni propositi per il futuro.

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Romano ( 71 st Pierozzi), Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita, Prisco ( 79 st Talia); Lamesta ( 71 st Caldirola), Tumminello ( 79 st Manconi), Simonetti; Salvemini ( 82 st Mignani). A disp.: Russo, Esposito, Mehic, Viscardi, Carfora, Manconi, Borghini, Mignani, Talia, Della Morte. All.: Floro Flores

SIRACUSA (4-3-3): Farroni; Puzone ( 84 st Sbaffo), Sapola ( 46 st Bonacchi), Pacciardi, Cancellieri; Limonelli, Candiano ( 84 st Zanini), Frisenna ( 56 st Gudelevicius); Di Paolo, Contini ( 74 st Arditi), Valente. A disp.: Bonucci, Sylla,, Pannitteri, Falla, Bonacchi, Morreale, Iob. All.: Turati

Arbitro: Gianquinto di Parma. Assistenti: Consonni di Treviglio e Cavalli di Bergamo. Quarto ufficiale: Liotta di Castellammare di Stabia. Operatore FVS: Russo di Torre Annunziata

Note: Ammoniti: Cancellieri (SIR) Marcatori: 20'pt Di Paolo (SIR), 24'pt Tumminello (BN); 43’ pt Maita (BN); 45+2 pt Simonetti (BN); 90+ 5 Pacciardi ( SIR)