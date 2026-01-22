Casa Bari, "Storie di cuore e di Pallone": l'intervento di Pardo

L'associazione Culturale Casa Bari ha organizzato l'evento Storie di cuore e di Pallone presso il centro commerciale BariBlu con un ospite speciale, Pierluigi Pardo, accompagnato dalle voci storiche del calcio barese. Il volto noto di Dazn e del calcio nazionale ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla situazione del Bari: "C'è un'evidente sproporzione tra l'ambizione legittima alla dimensione da parte della città e i risultati sportivi. Quando c'è questa situazione è sempre molto triste. E' retorico dirlo, il Bari meriterebbe di più, ancora non è arrivata la svolta. Tuttavia, serve un atteggiamento di unione proprio come per l'altra squadra, gemellata, la Sampdoria. Quello che è successo l'anno scorso alla Samp deve insegnare che finché c'è vita e speranza, tutto può succedere".

Infine, un aneddoto: "Ho un ricordo curioso con Telepiù. Facevo sempre la Serie B, Bari-Sampdoria, una partita in cui ha grandinato, era marzo, 0-1 goal di Montella. Ad un certo punto mi vola via il foglio delle formazioni e inizio a preoccuparmi, però nonostante le difficoltà alla fine la partita l'ho portata a casa".