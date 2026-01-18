Novara FC, mister Dossena "Anche oggi vado a casa contento"

15 pareggio per il Novara FC nella gara in trasferta contro il Trento, una superiorità numerica che non ha portato alla vittoria, il mister si dichiara anche questa volta soddisfatto, un po'meno lo sono i tifosi.

Disanima "Metto sullo stesso piano di difficoltà la trasferta di Trento e la trasferta di Vicenza perché sappiamo il valore e la qualità del Trento, nel primo tempo abbiamo concesso troopoy, nell'1 contro 1 arrivavamo con mezzo secondo di ritardo. Era la prima volta che andavamo così forti davanti ma troviamo una squadra che leggeva bene le situazioni. Nella secondo tempo ho visto un'aggressività più feroce in avanti, così condizioni l'avversario ad avere più difficoltà di commettere l'errore. Bravi nello sfruttare la superiorità numerica, si apre da quel momento un'altra partita, potevamo fare qualche sviluppo in avanti cercando di aprire più gli spazi e di andare più sull' ampiezza. Il Trento ha continuato a giocare, siamo stati bravi a vincere relativamente poco e a rimetterla in pari. Il toro di Morosini a trenta secondi dalla fine è stato importante però devo guardare la prestazione nel complesso e anche oggi vado a casa contento"

Di Cosmo VS Arboscello "Di Cosmo ha detrminate caratteristiche, è più aggressivo, più incisivo, toglie il fiato all'avversario, Arboscello ha un po'meno dinamismo e un po'più di qualità e magari in superiorità numerica chi ha più dimestichezza nel leggere la situazione è più facilitato"

Nessun calcolo "Il Novara ai play off? Credo che Tabbiani lo abbia come dichiarazione d'amico ma non perché non credo nei play-off ma perché dobbiamo prendere domenica e domenica, non dobbiamo fare calcoli. Il Trento ha un anno e mezzo di lavoro sul campo e si è visto. Da martedì entriamo con l'ottica di quelli che già mentalmente battono la squadra avversaria, non dobbiamo avere pietà calcistica. Se andiamo a fare i calcoli ti si appesantisce la testa, la maglietta diventa più pesante. I ragazzi devono essere liberi e aver voglia di fare una grandissima prestazione cosa che abbiamo fatto sempre. Se continuiamo così i risultati arrivano".