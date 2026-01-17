Napoli-Sassuolo 1-0, il periodo negativo continua

Il Sassuolo esce sconfitto dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, 1-0 il risultato in favore degli azzurri grazie alla rete di Lobotka al minuto 7. Terza sconfitta consecutiva per i neroverdi, quinta nelle ultime 6, ma a differenza delle ultime contro Juventus e Roma, questa volta la partita è stata giocata in maniera ottima soprattutto nel reparto offensivo. Tantissime le occasioni avute da Pinamonti e Laurientè. E' mancato probabilmente solo la rete, non proprio un dettaglio nel calcio.