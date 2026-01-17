Benevento, Salvemini:" Mi mancava tornare a fare gol"

Le parole di Francesco Salvemini dopo la partita tra Benevento e Casarano. Ecco le sue parole.

Come l'avevate preparata voi attaccanti?: "Si è trattato di un match duro, loro hanno cambiato modulo, visto che giocavano sempre a tre in difesa, ma l'atteggiamento nostro resta sempre lo stesso''

La differenza tra prima e ora dov'è?: " Siamo sempre stati un gruppo coeso, sia con mister Auteri che con mister Floro Flores. Abbiamo un gran reparto attaccanti, non c'è invidia tra di noi e nemmeno competizione. Siamo tutti perfettamente consapevoli di dove vogliamo arrivare"

Sul ritorno al gol: "Mi mancava questa sensazione, erano più di 2 mesi che non giocavo, perciò sono ancora più contento."

Sulle prossime partite: " Vogliamo arrivare primi, ma sappiamo che per farlo abbiamo ancora tante partite toste da giocare, alcune saranno sporche, troveremo squadre che bloccheranno il risultano e non ci permetteranno di segnare. Perciò serve che ci facciamo trovare pronti"

Sulla situazione del Trapani: " Detto molto sinceramente preferisco non esprimermi"