Novara FC, Dossena "Io oggi vado a casa contento"

L'amaro in bocca contraddistingue questa domenica allo stadio "Silvio Piola" dove le Dolomiti Bellunesi rimontano negli ultimi secondi di recupero facendo sfumare la festa che il Novara FC si meritava di festeggiare. Un amaro che sa di zucchero per mister Andrea Dossena che ha visto percorrere alla propria squadra, il binario giusto verso la luce.

Tre aspetti "Valuterò le partite per tre aspetti: dominio della gara, un’idea di gioco e occasioni da gol. Li ho visti tutti e tre poi nel calcio il gol è troppo determinante e come un attaccante può sbagliare rigore. Bravi loro che hanno fatto gol, ma io oggi vado a casa contento".

Analisi e prospettive "Mi dispiace per i tifosi che stavano già gustando la vittoria, vai a casa con l‘amaro in bocca ma io vado a casa fiducioso. Si è visto nell’ultimo quarto d’ora un calo anche con qualcuno con i crampi, arriveremo a fare 90 minuti con l’intensità degli altri 75. Così arrivi più lucido sotto porta, riesci ad offendere e a dominare ancora di più".

Testa alta "Si sono viste cose interessanti, dopo 15 giorni trovare dei ragazzi così applicati significa che ci credono, io sono molto contento. Abbiamo vinto contrasti con la voglia di andare ad aggredire, abbiamo perso palla e riconquistata, giocavamo con le ripartenze, va bene. A livello psicologico uscire con una vittoria dopo una prestazione del genere ti farebbe andare a casa con le spalle larghe ed il petto in fuori ma io gliel’ho detto lo stesso di andare a casa con la testa alta, le spalle larghe ed il petto in fuori".

La goccia ed il grattacielo "Chiunque nella partita sbaglia. Il gruppo c’è, il gruppo è sano. Il gruppo ha voglia, deve continuare ad andare avanti, deve continuare ad essere una goccia costante per far cadere il grattacielo. L’importante è che ogni giorno alimenti con lavoro, attitudine, voglia di migliorarsi, cose che sto vedendo sempre".

Pagelle Molti ragazzi erano ancora convalescenti da brutte influenze come Khailoti ed Agyemang che "hanno sofferto un po' in partita". Diverso il discorso sulle prestazioni di Lanini che non soddisfano l'elevata aspettativa da molto tempo. "Spero che i miei giocatori accettino le critiche e si impegnino di più per migliorare, non siamo ancora fuori dal tunnel, Eric è una punta atipica, una prima punta che nel 4-3-3 gli ho chiesto un certo tipo di lavoro, non ha, per caratteristiche, attaccato su due cross che erano velenosi, lo rivedremo insieme, spero che capiscano e cerchino di fare meglio. Se tutto funzionava bene non ci dovrebbero essere gli allenatori, siamo qua per questo, per dargli una mano, l’importante è che vengano qua per migliorarsi. Se Eric andrà in campo sabato mi aspetto che attacchi con più cattiveria.".