Devis Mangia: "Dobbiamo fare la nostra gara ed essere reattivi"

Nel pomeriggio alle ore 17:30 dallo stadio Ezio Scida di Crotone si giocherà la 21° giornata tra la squadra di Emilio Longo e il Team Altamura. Obiettivi differenti per entrambe, con la squadra di casa che vorrà consolidare la posizione playoff mentre i biancorossi di mister Devis Mangia hanno la necessità di fare punti per non perdere terreno in zona salvezza. Mister Devis Mangia ha risposto alle domande dei giornalisti in vista della gara di oggi.

"Sappiamo che è una gara difficile con una squadra importante con una chiara identità di gioco. Deve esserci l'atteggiamento giusto per leggere i momenti della gara. Dobbiamo essere consapevoli che la gara presenterà delle situazioni di sofferenza, mentalmente dovremo essere reattivi. Tuttavia, abbiamo il dovere di fare la nostra gara con le nostre idee e cercare di creare problemi all'avversario". Mister Devis Mangia evidenzia le difficoltà della gara, mettendo in guardia i suoi per evitare le disattenzioni nei novanta minuti. Inoltre, il mister approva i due nuovi arrivi, Alastra e Falasca evidenziando il fatto che per quanto riguarda il suo ruolo, il compito sarà quello di inserirli al meglio nel gruppo squadra. La redazione di IamCalcio Bari mette in luce i punti di forza del Team Altamura, ormai riconoscibili agli avversari chiedendo al mister i possibili recuperi in vista di una gara cruciale. "La squadra ha lavorato bene nonostante la settimana corta giocando lunedì e sabato. Agostinelli ha avuto un problema muscolare, resta fuori anche Simone, non sta bene. Inoltre, devo valutare gli altri ragazzi, anche noi siamo stati colpiti dal virus influenzale. Le assenze sono dovute solo a questo, siamo costretti a valutare di ora in ora".

Appuntamento, dunque, dall'Ezio Scida di Crotone per la 21° giornata di Serie C Girone C.