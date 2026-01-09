Serie D, Giovani D Valore: pubblicate le graduatorie provvisorie
Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le graduatorie provvisorie di Giovani D Valore aggiornate al termine del girone d’andata del campionato di Serie D. Da questa stagione, infatti, il giro di boa rappresenta il periodo valido per l’assegnazione della prima metà del premio complessivo.
Le classifiche diffuse non includono ancora i bonus previsti dal regolamento (C.U. n. 13 del 5 settembre 2025 e C.U. n. 16 del 10 settembre 2025), che verranno ufficializzati dopo il 31 gennaio, termine entro il quale i club dovranno depositare le dichiarazioni liberatorie necessarie ai fini dell’erogazione del contributo.
Di seguito le prime cinque posizioni per ciascuno dei nove gironi, aggiornate alla 17ª giornata:
Girone A Derthona 865 punti, Club Milano 578, Novaromentin 569, Sanremese 562, Asti 471
Girone B Casatese Merate 469, Nuova Sondrio 323, Varesina 267, Vogherese 242, Oltrepò 185
Girone C Legnago Salus 449, Union Clodiense Chioggia 413, Este 370, Calvi Noale 319, Bassano 241
Girone D Imolese 555, Pro Sesto 393, Pistoiese 299, Tuttocuoio 171, Crema 164
Girone E Sporting Trestina 1066, Orvietana 838, Aquila Montevarchi 792, Ghiviborgo 576, Tau Altopascio 393
Girone F Ostiamare 725, Inter SM Sammaurese 226, Maceratese 225, Forsempronese 207, Teramo 167
Girone G Trastevere 597, Ischia 595, COS Sarrabus Ogliastra 546, Atletico Lodigiani 232, Real Monterotondo 206
Girone H Ferrandina 889, Nardò 550, Taurus Acerrana 319, Afragolese 269, Pompei 122
Girone I Sancataldese 330, Ragusa 299, Paternò 202, Reggina 189, Nuova Igea Virtus 158
Le graduatorie definitive, comprensive dei bonus, chiariranno il quadro dei premi e potranno incidere in modo significativo sugli equilibri economici dei club più virtuosi nella valorizzazione dei giovani.