Novara-Vicenza 2-2, orgoglio azzurro, fermata la capolista

Un altro pareggio per il Novara ma stavolta ha un sapore diverso, gli azzurri fermano la capolista al termine di una partita sofferta dove sicuramente hanno pesato gli episodi contrari alla formazione di Zanchetta, un rigore dubbio assegnato al Vicenza e un penalty solare non dato ai padroni di casa, il pareggio di Lanini in pieno recupero è la giusta ricompensa per una squadra che non si è arresa e addirittura avrebbe potuto vincere con Valdesi al 96’.

Il momentaneo pareggio di Basso non basta, la capolista termina il primo tempo in vantaggio Al 7’ vicino al vantaggio il Vicenza, errore difensivo del Novara, Stuckler aggira Boseggia ma non trova la porta per la rete biancorossa, al 10’ cross di Tribuzzi e colpo di testa di Alessio che colpisce la traversa. Al 19’ assegnato un calcio di rigore agli ospiti per fallo di mano di Dell’Erba, dagli undici metri Morra non sbaglia spiazzando Boseggia; al 31’ colpo di testa appena a lato di Stuckler, al 33’ al primo affondo il Novara pareggia, un rimpallo favorisce Basso che non perdona Gagno, prima dell’intervallo torna in vantaggio la capolista, Stuckler aggira Citi e batte Boseggia.

Il Novara non approfitta della superiorità numerica, finisce con un altro pareggio Al 13’ ancora Tribuzzi dalla destra mette un bel pallone per Morra che non trova la deviazione vincente per un soffio, al 15’ Costa interrompe una ripartenza pericolosa di Agyemang e riceve il secondo cartellino giallo, Vicenza in dieci e la partita cambia, al 17’ una punizione di Lanini termina di poco a lato, , al 36’ un colpo di testa di Citi viene parato da Gagno, al 46’ pareggia Lanini, l’attaccante azzurro viene lasciato libero dalla difesa vicentina e sigla la seconda rete consecutiva dopo quella contro il Lumezzane, il Novara ha addirittura la chance di vincere, Valdesi fa tutto bene ma il suo sinistro termina di un soffio alto.

NOVARA-VICENZA 2-2

Marcatori: 23’Morra (V) su rigore, 33’Basso (N), 44’Stuckler (V), 47’st Lanini (N).

Novara: Boseggia, Citi (42’st Foti), Lorenzini, Khailoti, Agyemang, Basso, Di Cosmo, Donadio, Dell’Erba (32’st Valdesi), Lanini (37’st Ledonne), Alberti (32’st Morosini). All. Zanchetta

Vicenza: Gagno, Carraro, Leverbe, Cavion (40’st Pellizzari), Morra (40’st Capello), Stuckler (29’st Rauti), Cuomo, Tribuzzi (18’st Caferri), Alessio (18’st Zonta), Costa, Vescovi. All. Gallo

Arbitro: Luongo di Frattamaggiore.

Note: Corner 5-3. Ammoniti Dell’Erba e Lorenzini per il Novara, Costa e Stuckler per il Vicenza. Espulso Costa al 15’ del secondo tempo per somma di ammonizioni. Spettatori 2269.