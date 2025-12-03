Cavese-Benevento 0-1, Simonetti sugli scudi regala un trionfo prezioso

Un colpo di testa vincente di Simonetti regala i tre punti al Benevento, uscito vittorioso da Cava De Tirreni. Lo 0-1 certifica la dura battaglia che ha affrontato la Strega quest’oggi contro la corazzata blufoncè allenata da Fabio Prosperi. Molto equilibrata la sfida tra le due formazioni, sentitissima da entrambe le parti. I padroni di casa hanno saputo dare filo da torcere a Maita e compagni, all’insegna di una partita ‘’sporca’’ dove a prevalere sono stati i ritmi spezzati e le palle lunghe. Un successo che da anche maggiore consapevolezza al team sannita che da tempo è desideroso di registrare più punti fuori dalle mura amiche del ‘’Vigorito’’.

Primo tempo: Il Benevento cerca conferme dopo il trionfante derby contro la Salernitana ,terminato col punteggio di 5-1. Ad attenderlo al ‘’Simonetta Lamberti’’ c’è una Cavese affamatissima di punti. Floro Flores ripropone la stessa formazione scesa in campo contro i granata, mantenendo il 4-2-3-1 iniziale con Tumminello unica punta al posto del lungodegente Salvemini.

La Cavese inizia il match con lo spirito giusto e senza alcun timore reverenziale, alzando il baricentro e provando qualche incursione nell’area giallorossa. La Strega gestisce a fatica il pressing dei blufoncè. Al 29’ i padroni di casa sfiorano il vantaggio. Punizione dal limite, Orlando tira verso l’incrocio, Vannucchi toglie le ragnatele e respinge in corner. Dall’azione successiva arriva la prima grande occasione del Benevento con Della Morte che calcia di girata davanti alla porta, Boffelli salva in calcio d’angolo.

Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Partita molto equilibrata, la Cavese tiene bene il campo e nei momenti opportuni è riuscita anche a mettere in difficoltà i giallorossi. La truppa di Floro Flores ha sfiorato il vantaggio con Della Morte ma ha faticato molto a creare azioni da gol.

Secondo tempo: All’avvio di ripresa la Strega si fa vedere e tenta il colpaccio. Conclusione a giro di Lamesta, Boffelli respinge e dopo una serie di carambole è Manconi a colpire di testa, ma c’è una deviazione e la palla finisce in calcio d’angolo. La Cavese non si fa intimorire e contrattacca. Lo fa con un’avanzata dalla sinistra di Orlando che mette in mezzo, Vannucchi smanaccia e sulla ribattuta è provvidenziale Ceresoli ad anticipare Sorrentino di testa evitando di fatto il vantaggio blufoncè. I 20 minuti successivi registrano un ritmo di gioco molto lento con pochissime occasioni e tanto palleggio da entrambe le parti.

All’86’ la partita si sblocca! Calcio d’angolo dalla destra, Simonetti svetta prima di tutti e di testa trafigge Boffelli. Il Benevento passa in vantaggio proprio quando il punteggio sembrava destinato a restare bloccato sullo 0-0. Nel finale i giocatori della Cavese chiamano il FVS per un presunto tocco di braccio di Borghini in area. Tuttavia si tratta solo di una svista e il penalty non viene concesso.

Termina così la partita, la Strega porta a casa una vittoria preziosissima allungando a +3 sulla Salernitana e rimettendosi a -2 dal Catania capolista. Decisiva la rete di Pierluigi Simonetti a sconfiggere una coraggiosa Cavese.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi ( 81 st Evangelisti) Awua, Munari (34 pt Maiolo), Loreto ( 81 st Macchi); Orlando ( 81 st Fella), Sorrentino ( 68 st Fusco); Diarrassouba. A disp.: Manzo, Iuliano, Di Paola, Suplja, Barone, Guida, Pelamatti, Piana,, D'Incoronato, Bolcano. All: Prosperi

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi ( 64 st Simonetti), Scognamillo, Saio, Ceresoli; Maita ©, Prisco (65 st Talia); Lamesta, Della Morte (59 st Ricci (64st Borghini), Manconi; Tumminello( 78 st Carfora). A disp .: Esposito, D'Alessio, Rillo, Mehic, Viscardi, Romano, Cantisani, Mignani, Tsingaras. All: Floro Flores

Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Assistenti: Rignanese di Rimini e Tagliaferri di Faenza. Quarto ufficiale: Maresca di Napoli. Operatore FVS: Vitale di Salerno

Note: Marcatori: 86 st Simonetti (BN);Ammoniti: Della Morte (BN), Manconi (BN) Simonetti (BN) Maita (BN) Awua (CAV)