Giugliano vs Team Altamura, vittoria preziosa: la decide Mogentale

Il Team Altamura espugna di De Cristofaro di Giugliano e conquista tre punti fondamentali per la corsa salvezza contro una diretta concorrente. Dopo la sconfitta interna con il Sorrento ci si attendeva una reazione di carattere per i ragazzi di mister Mangia ed arrivata. I biancorossi hanno saputo gestire bene gli affondi dei padroni di casa che, nei primi quindici minuti di gioco, si sono resi subito pericolosi. Buone le letture da parte della difesa guidata da Viola. Nel secondo tempo, il Team Altamura entra in campo con un atteggiamento più offensivo trovando subito il vantaggio con Mogentale, bravo a raccogliere un lancio verso la corsia di destra, a prendere la mira e metterla alle spalle del portiere del Giugliano. Primo goal tra i professionisti per il classe 2005. Al 53' la squadra di casa resta in dieci e per il Team Altamura c'è subito la possibilità di raddoppiare con Curcio da calcio di punizione. Al 90' però, il Team Altamura rischia la beffa ma Esposito non trova la porta da posizione defilata.

Nel post partita mister Devis Mangia analizza la vittoria preziosissima per la classifica. "Nel primo tempo siamo stati più contratti, oggi abbiamo cambiato parecchio giocando con molti under. I ragazzi l'hanno gestita bene, l'abbiamo sbloccata, poi l'episodio dell'espulsione. Dovevamo essere più bravi nelle ripartenze, alle volte siamo stati leggeri. Dobbiamo migliorare nella gestione degli ultimi 25-30 metri di campo, a prescindere dalla partita di oggi. Una qualità che deve esserci è l'equilibrio. Dobbiamo essere equilibrati, lo necessità il campionato. La differenza la fanno i dettagli".

Soddisfazione e richiamo a mantenere la guardia alta, questo è il riassunto dell'analisi di mister Mangia. L'atteggiamento alla partita è stato buono, il match è stata tiratissima come del resto tutte le partite del girone C. Lo sottolinea il mister, lo percepiscono i ragazzi in campo. Il carattere non è mancato, nemmeno nel finale. Adesso, il pensiero va subito alla gara di domenica, al derby con l'Audace Cerignola al Tonino D'Angelo.