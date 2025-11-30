Juve Stabia vs Bari, le formazioni ufficiali - I AM CALCIO ITALIA

Tra meno di un'ora al Menti di Castellammare scenderanno in campo Juve Stabia Bari, ecco le formazioni ufficiali dell'incontro.

Juve Stabia con un 3-5-2: Confente, Ruggero, Giorgini, Stabile, Carissoni, Pierobon, Leone, Correia, Cacciamani, Gabrielloni, Candellone

Bari risponde con il 3-4-2-1: Cerofolini, Meroni, Vicari, Nikolaou, Dickmann, Braunöder, Verreth, Dorval, Pagano, Castrovilli, Moncini

Fischio di inizio alle ore 19:30.  

