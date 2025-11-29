Benevento-Salernitana, Tumminello:'' La forza del gruppo è l'umiltà''

Marco Tumminello ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa post-partita di Benevento-Salernitana, 5-1 per i giallorossi.

Sui gol:'' Sono contento che la prima di titolare in casa sia andata così bene. Sono contento anche per come ha reagito la squadra dopo l'1-1. Serve soprattutto per riscattarci per il risultato di Cosenza''

Sulla condizione:'' A livello finisco sto molto bene, ho recuperato la condizione. Dovevo ancora rimettermi in sesto dopo gli acciacchi subiti anche la scorsa stagione, nella partita contro il Vicenza ai play-off in particolare. Sentivo di poter giocare anche 90' oggi. Mi metto a completa disposizione del mister, seguo ciecamente le sue scelte e mi fido di lui ''

Sulla dedica: '' Dedico questa doppietta alla mia famiglia, a chi ha creduto che potessi ritornare in forma il prima possibile senza dubitare di me e voglio anche dedicarla al popolo beneventano che meritava un risultato del genere''

Sul gruppo:'' Quello che ci contraddistingue ad oggi è che siamo un gruppo umile, sempre con la voglia di migliorare e di metterci in discussione''

Sul rapporto con il mister.'' La vera forza del mister è il suo atteggiamento verso di noi. Sa metterci a nostro agio e ci infonde molta serenità, sappiamo bene che è alle sue prime esperienze da allenatore e per questo ci aiutiamo a vicenda''